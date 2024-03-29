英超︱英足總指控東拿利加盟紐卡素後仍有賭波　面臨停賽加刑 (17:37)

英格蘭足總表示，經過調查後，決定指控東拿利違反英足總條例E8條，於去年8月12日至10月12日期間曾50多次投注足球比賽，他可於下周五即4月5日前作出解釋。紐卡素官方聲明回應確認收到認為東拿利行為不檢的指控，稱當事人將全面配合調查，球員將繼續得到球會全力支持。值得一提是，今次指控亦證實這名意大利國腳去年底被意大利傳媒東窗事發前，在紐卡素有繼續違規賭波。

東拿利今季以7000萬歐元（約6億港元）由AC米蘭轉投紐卡素，僅上陣12場後，去年10月被意大利足總判停賽10個月及接受8個月戒賭治療，停賽令於今年8月27日才刑滿，肯定無法代表意大利隊出戰6月歐國盃決賽周。賓福特前鋒艾雲東尼去年5月因違規賭波罪成，被英足總重罰停賽8個月，至今年1月中才復出。如今英足總向辛度東拿利追加指控，可能面臨相近刑期。不過《每日電訊報》認為，由於東拿利在英足總調查期間一直很合作，判罰有機會與現時停賽同期執行。