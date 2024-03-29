棍網球｜香港公開賽開鑼　港男女隊首仗奏捷 (19:13)

力爭衛冕的香港女隊，在A組首戰面對日本球會J connection時未受考驗，半場已領先8：3，最終在主力鄧伊婷攻入4球下，以13：6拿下首勝，港隊明日將與中華台北U22代表隊交手。同組的中國香港女子精英訓練計劃代表隊（WHPP），則以7：12不敵中華台北U22代表隊。

港隊教練范德筠表示，港隊的目標是爭取衛冕，「在眾多參賽隊伍中，日本的SELL實力強勁，隊中有多名日本國家隊成員，我們期待在今、明兩天的小組賽大獲全勝，最後晉身決賽與她們碰面」。對於今天的首場賽事，她認為能夠大勝固然高興，但港隊仍有地方需改善。

此外，香港在今年8月將會主辦世界棍網球女子U20錦標賽，這次香港棍網球公開賽是中國香港U20代表隊汲取實戰經驗的好機會，她們在B組首戰以17：2擊敗國家隊。

男子組方面，過去兩屆均屈居亞軍的港隊，在今屆賽事旗開得勝。他們在小組首戰面對本地球會 Valley Lacrosse Club，憑周旨航攻入4球，加上林滙曦梅開二度，終以9：2大勝。他們在明日將鬥上屆冠軍日本FOGO及國家隊。

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