三籃︱港女隊亞洲盃預賽2勝1負居次止步　男隊兩連敗出局 (21:46)

由李祉均、唐曉蕾、馬丹鳳及陳偉萍組成的港籃女隊，昨於C組首戰以14：10擊退印尼隊，旗開得勝。她們今在下午先鬥印度隊，唐曉蕾與李祉均初段領軍取得4：2優勢，惟效力WNBA的李祉均隨後被盯防，手風不順陷得分荒。身形佔優的印度隊多次強攻內線得手，港隊雖有唐曉蕾獨得8分，仍以12：18告負。

港隊短休約3小時後與北馬里亞納群島交手，終在全隊皆有得分，當中馬丹鳳攻下全場最高8分，以21：2大勝對手。港隊以2勝1負排C組次名止步，而印度隊則以3戰全勝出線。

男子組方面，被編入預賽A組的港隊在下先與中華台北隊碰頭，在張國銓獨得6分，包括最後25秒外投得手下，仍咬緊分數17：18。不過，港隊最後搶攻不果，終以17：19飲恨。港隊在晚上面對伊朗隊，力戰下以10：20落敗，在預賽A組兩戰盡墨，未能晉級。

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