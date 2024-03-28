港足｜足總邀主帥安達臣出席周年大會分享　主席霍啟山證將提早談續約以顯誠意 (21:16)

足總今晚於九龍灣一間酒樓舉行周年大會，51名有表決權的球會會員中，經點算有33名會員代表出席，當中以29票贊成，1票反對及2票棄權表決通過現於港甲排第6的三昇足球會成為新會員，不過曾因多出一張有效選票而需重新投票。

此外，剛由烏茲別克帶領港足戰畢世界盃亞洲區外圍賽返港的主教練安達臣，於會議中途到場，會後在足總主席霍啟山邀請下到台上分享，會上更播放一段短片，內容為安達臣帶隊出戰杭州亞運及亞洲盃決賽周等賽事的相片及片段。而安達臣分享時重申港超節奏慢，年輕球員在球會缺陣上陣機會及港足訓練時間不足等，仍獲現場報以掌聲，而安達臣最後應部分在場嘉賓要求自拍後便匆匆離開。

安達臣合約將於明年6月屆滿，對於有前往烏茲別克球迷們賽後再次要求他留隊，更稱要發起眾籌「幫出糧」，引起當事人開懷大笑。霍啟山今晚會後被問及安達臣的去留時，他稱足總與球迷的心態一樣，「主教練合約還有一年才到期，過去一般會在快約滿時才商討，但大家都看到他有好成績、認同這種風格，我們都希望主教練可繼續帶領港隊取得好成績，所以足總會踏出第一步顯示誠意，我們會準備提前爭取續約，足總已和主教練傾緊這件事，希望給到他真心的誠意，同時他可作為香港足球未來發展的重要部分」。他補充會聽取主教練的意見，但問到能否今年內開出新約，僅稱「會盡快」。

此外，對於霍啟山有份成立的港超球會香港U23，今季是為期營運3年的最後一季，對於來季會否續賽，他稱正聽取各持分者意見，經檢討後盼在完季前有定案；至於今年底的東亞盃外圍賽，身兼東亞足協副會長的霍啟山透露，明早便會到日本參加東亞足球執委會及周年大會，稱會繼續爭取更多國際比賽在港舉行。

至於足總會長貝鈞奇會上致辭時表示，經歷2021/22年球季因疫情令封場及球季腰斬，形容2022/23年度為「香港足球苦盡甘來一年」，球季得以順利展開有賴球圈各持分者支持和幫助。他又稱港足「有閃耀亮眼的表現」，「場上拼搏精神更為球迷帶來深刻印象」，包括上年度多場主場賽事均有大量球迷入場，場面熱鬧，稱可見球迷對港足熱情未因疫情影響而減退。

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