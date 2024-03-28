英超︱阿仙奴擬今夏簽頂級前鋒　從10獵物揀蟀　東尼伊沙克奧森漢在列 (20:10)

阿仙奴近兩季返回英超勁旅行列，上季輸後勁被曼城反上封王，今季則與「藍月」和暫排次席的利物浦成鼎足之勢。英國《每日郵報》披露，該聯賽一哥的技術總監伊度已定下今夏收購1名頂級前鋒的計畫，理由是箭頭加比爾捷西斯今季受傷患困擾，夏維斯大多司職「假9」或退任進攻中場，加比爾馬天尼利亦非中鋒之材。

據報伊度的前鋒腹稿人選多達10人（見下表），其中熟識英超的紐卡素的阿歷山大伊沙克及賓福特的艾雲東尼廣受注目，而後者雖於去年違反英格蘭足總的賭博條例被罰停賽8個月，但今年1月復出後，在聯賽上陣10次斬獲4球，更獲英格蘭隊主帥修夫基召入隊，在剛過去的兩場國際友賽披甲，其中上仗主場打和比利時隊更博得12碼和操刀射入。

修夫基於對比利時賽前已稱讚東尼道：「他有時被低估了。他很有信心，那是一種霸氣，是所有頂級前鋒都具備的。他既可成為隊友傳球的目標，亦能連繫球隊 ，主射極刑的紀錄更絕對是巨大資產。」賓福特早已表明東尼今夏將會離隊，而上月落實今夏簽入布魯日前鋒伊戈堤亞高勢成替補人選。伊度的目標人物還有拿玻里的域陀奧森漢和士砵亭鋒將基奧基尼斯，而後者除以22球領前葡超射手榜和已交出10個助攻外，各項賽事上陣39次獨取36球亦甚為亮麗。

阿仙奴下仗對手曼城方面，據報因鼠蹊受傷缺席1場英超和兩場國際賽的比利時國腳中場奇雲迪布尼，據報已可於英國時間周四與隊友一起練習，有望復出，但在國際賽觸傷腿筋的英格蘭隊右閘基爾獲友則傷勢反覆，下場上陣成謎。

阿仙奴今夏10大前鋒收購目標

球員 年齡 效力球會 今季聯賽上陣／入球

艾雲東尼 28 賓福特 10場／4球

阿歷山大伊沙克 24 紐卡素 20場／12球

基奧基尼斯 25 士砵亭 24場／22球

域陀奧森漢 25 拿玻里 17場／11球

奧賓達 24 RB萊比錫 26場／19球

班捷文薩斯高 20 RB萊比錫 23場／7球

法蘭斯高艾雲尼臣 24 波圖 21場／11球

白賴仁卜比 22 阿積士 25場／16球

辛迪亞高基文尼斯 22 飛燕諾 25場／21球

邦尼菲斯 23 利華古遜 16場／10球

資料來源：soccerway

其他報道：籃球｜東方備戰下月蒙古亞冠聯賽 蔡芳裕換角色任領隊盼球員打出身價

其他報道：英超｜李察利臣稱世盃後曾抑鬱欲掛靴輕生 接受心理治療獲重生

其他報道：港會七人賽｜大埔港足U23參賽 5英超梯隊再戰 阿士東維拉爭衛冕