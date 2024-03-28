英超｜李察利臣稱世盃後曾抑鬱欲掛靴輕生　接受心理治療獲重生 (17:30)

李察利臣在2022年世盃決賽周攻入3球，但巴西隊在8強對克羅地亞戰至互射12碼出局。他近日接受巴西《ESPN》訪問時剖白，「這次世盃原本是我生涯高峰，但其實精神瀕臨極限。世盃結束後我隨即崩潰陷入抑鬱，想立即回家回到自己房間，經常在網上搜尋關於死亡的內容，又告訴爸爸想放棄足球」。

他表示之後又受與經理人糾紛困擾，最終是心理醫生拯救了他，亦以自身例子提醒其他球員關注心理健康，「心理醫生拯救了我的生命，和對方打開心扉真的很有幫助」。李察利臣上季加盟熱刺後表現備受批評，今季在新帥普斯迪高路帶領下回勇，各賽事上陣26場入11球。

另外，車路士宣布中場羅美奧拉維亞因大腿傷患康復緩慢，將會缺陣今季餘下賽事。這名20歲比利時國腳今季以5300萬鎊（約5.2億港元）由修咸頓來投，但受傷患困擾僅上陣1場，於去年12月主場對水晶宮僅32分鐘便重傷離場；而水晶宮的31歲英籍門將森莊士東，周日在英格蘭隊操練弄傷手肘被迫提早退隊，近日接受手術，預計將缺陣4個月，肯定提早收咧，無法為「三獅軍團」出戰今夏歐洲國家盃。

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