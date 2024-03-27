三籃｜亞洲盃新加坡開鑼　港女隊挫印尼旗開得勝　明鬥印度及北馬里亞納群島　 (21:57)

港籃女隊在預賽C組先對上印尼隊，首戰3×3國際賽的馬丹鳳甫開賽即以剷籃先開紀錄。即使敵軍外投得手，星將李祉均亦回敬一記「answer 2」，助港隊領先5：3。港隊持續推快節奏，「雙塔」馬丹鳳和陳偉萍接連交出封阻，港隊末段靠嚴密防守迫使敵軍失誤，最終在李祉均貢獻全場最高5分，加上唐曉蕾（4分）、馬丹鳳（3分）及陳偉萍（2分）皆有進帳下，終以14：10擊退印尼隊，取得首勝。至於同組的印度隊在另一場以21：1大炒北馬里亞納群島隊。

男子組方面，由楊睿騏、蔡龍德、楊瑞鴻及張國銓組成的港隊被編入預賽A組，明午2時15分先與中華台北隊碰頭，稍作休息並於晚上8時10分再與伊朗隊交手。

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