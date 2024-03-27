明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

三籃｜亞洲盃新加坡開鑼　港女隊挫印尼旗開得勝　明鬥印度及北馬里亞納群島　 (21:57)

一連5日的國際籃聯（FIBA）3×3亞洲盃今（27日）假新加坡開鑼，港籃女隊在預賽C組首戰以14：10擊退印尼隊，旗開得勝。港隊明日連打兩場，下午4時先對印度隊，晚上7時20分再鬥北馬里亞納群島，力爭出線。

港籃女隊在預賽C組先對上印尼隊，首戰3×3國際賽的馬丹鳳甫開賽即以剷籃先開紀錄。即使敵軍外投得手，星將李祉均亦回敬一記「answer 2」，助港隊領先5：3。港隊持續推快節奏，「雙塔」馬丹鳳和陳偉萍接連交出封阻，港隊末段靠嚴密防守迫使敵軍失誤，最終在李祉均貢獻全場最高5分，加上唐曉蕾（4分）、馬丹鳳（3分）及陳偉萍（2分）皆有進帳下，終以14：10擊退印尼隊，取得首勝。至於同組的印度隊在另一場以21：1大炒北馬里亞納群島隊。

男子組方面，由楊睿騏、蔡龍德、楊瑞鴻及張國銓組成的港隊被編入預賽A組，明午2時15分先與中華台北隊碰頭，稍作休息並於晚上8時10分再與伊朗隊交手。

其他報道：三籃｜巴黎奧運資格賽香港站4月12日維園開戰　門票明早開售　主辦方盼入座率達九成

其他報道：足球︱比寧咸補時建功　英格蘭避過主場友賽連敗　曼城史東斯艾簡治掛彩或無緣鬥阿仙奴

相關字詞﹕體育 三籃 亞洲盃 港籃女隊 旗開得勝 籃球 馬丹鳳 陳偉萍 李祉均 印尼 楊睿騏 蔡龍德 楊瑞鴻 張國銓 中華台北 編輯推介

上 / 下一篇新聞