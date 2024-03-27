英格蘭隊這次國際賽期受傷兵困擾，而日前在友賽以0：1不敵巴西隊更添壓力，主帥修夫基此仗首次以曼聯18歲新星高比文奴擔正，伙拍迪格蘭賴斯等坐鎮中場，但史東斯開賽僅10分鐘便疑因觸傷鼠蹊由祖高美斯入替。1分鐘後，英軍門將比克福特傳球失誤，最終被比利時隊中場泰利文斯射入。17分鐘，首為英軍掛帥的艾雲東尼被敵衛維頓漢絆跌博得12碼，他親自操刀得手扳平。

36分鐘，比利時前鋒盧卡古把握英格蘭守衛李維士鄧克未能在右後防解圍，以左腳「腳趾尾拉西」傳中泰利文斯頂入領前上半場。英軍下半場74分鐘開始先後調入占士麥迪臣、安東尼哥頓及奧利屈堅斯加強攻力，卻延至補時5分鐘才憑進攻中場祖迪比寧咸射，逼和2：2完場。修夫基賽後稱雖然這支英軍欠經驗，卻踢出了戰意，又稱讚高比文奴令中場有更多選擇。

英超第3位球隊曼城成為這次國際賽期「十字軍」重災區，史東斯以外，隊友英軍右閘基爾獲加上仗亦告腿筋受傷，而另一瑞士隊後衛文路爾艾簡治也因備戰友賽愛爾蘭隊期間被撞傷而退隊。上述3將暫未知能否趕及英超主場大戰阿仙奴，但據報獲加的情况較為樂觀，有望披甲。此外，曼聯翼鋒阿歷真度加拿祖也首為阿根廷隊正選上陣，該隊在美斯續因傷缺陣下，仍藉「紅魔」前翼鋒迪馬利亞射入罰球，隊友阿歷斯麥亞里士打和拿達路馬天尼斯建功，以3：1反勝哥斯達黎加，並在美國中立場連贏兩場。

其他友賽方面，西班牙隊雖藉曼城中場洛迪卡斯簡迪分別在12和87分鐘射入兩個12碼，隊友丹尼奧莫亦於36分鐘建功，但被客軍巴西隊的洛迪高高斯及新星安迪歷先後在40和50分鐘破門，更有盧卡斯柏基達於補時7分鐘操刀極刑一針見血逼和3：3完場。德國隊則在主場被荷蘭隊的祖爾華亞文打開紀錄，卻憑米圖斯達特和富洛克破門，主場以2：1勝出。法國隊藉老將基奧特建功，協助球隊主場以3：2險勝智利隊。葡萄牙隊則雖有基斯坦奴朗拿度（C朗）復出，球隊卻作客以0：2負斯洛文尼亞隊及十一連捷斷纜，而比賽期間更發生C朗被衝落球場的主隊球迷強吻面部事件。

其他報道：三籃｜巴黎奧運資格賽香港站4月12日維園開戰 門票明早開售 主辦方盼入座率達九成

其他報道：歐國外︱格魯吉亞附加賽12碼淘汰希臘首闖決賽周 聯同波蘭烏克蘭趕上尾班車

其他報道：世盃外︱港足無緣晉級第3圈 安達臣着手9至11月友賽備戰明年亞盃外