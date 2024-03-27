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三籃｜巴黎奧運資格賽香港站4月12日維園開戰　門票明早開售　主辦方盼入座率達九成　 (18:18)

一連3日的國際籃聯（FIBA）3×3巴黎奧運資格賽香港站將於下月12日假維多利亞公園展開，賽會今午（27日）在銅鑼灣舉行記者會，賽事籌委會主席黃耀建（Kenny）宣布賽事門票明早開售，並盼入座率達九成。

根據FIBA官網顯示，巴黎奧運資格賽的港籃代表隊與正在出戰亞洲盃的陣容大致相同，男隊續有效力全國男子籃球聯賽（NBL）香港金牛的楊睿騏，以及蔡龍德和楊瑞鴻在陣，至於去年出戰FIBA 3×3湖州德清挑戰賽的徐遠征，則會代替亞洲盃代表張國銓，隨港隊在主場出戰。女隊則派出李祉均、陳偉萍、唐曉蕾及馬丹鳳。

談到申辦賽事的過程，黃耀建指這項賽事原定由以色列舉辦，惟以巴衝突導致當地棄辦，香港才得到機會，「我們在2022年向FIBA表達申辦意向，但當時由以色列取得主辦權。FIBA代表在去年11月的大師賽時，詢問我們能否接辦，我們只有不足半年時間籌備，幸好大家都有舉辦3×3大師賽的經驗。這可能是香港三人籃球史上最接近奧運的一次，我們定會迎難而上，接受挑戰」。

黃耀建表示今次會繼續按國際標準佈置場地，包括籃球架、地板、天幕和看台等，並設有1000以上的座位。為推動運動旅遊產業，大灣區、青島和西安將安排旅行團到港觀賞球賽，他透露會在球迷村設立正規3×3球場，部分時段更會安排球證，讓球迷體驗香港街場「跟隊」文化。黃耀建直言過去兩屆香港大師賽的入座率約八成，他期望這次奧運資格賽入座率更高，「希望入座率可以達到九成，如果全場爆滿就更加開心」。

賽事門票以日票形式發售，票價分為港幣200、450及1200元三種，當中1200元套票將贈送大會限定版T恤、馬克杯、鎖匙扣、帆布袋，及印有巴黎奧運資格賽主視覺設計的特別版八達通等紀念品。門票明早（28日）10時正起於快達票（HK Ticketing）公開發售，由明日至4月1日更有快閃優惠，輸入優惠碼「3×3hkg」即可獲半價優惠。

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