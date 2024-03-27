歐國外︱格魯吉亞附加賽12碼淘汰希臘首闖決賽周　聯同波蘭烏克蘭趕上尾班車 (13:00)

世界排名77位的格魯吉亞隊，上周先在歐國外附加賽C組4強以2：0淘汰盧森堡隊後，決賽續在主場出擊對希臘隊雖受壓，全場只得36%控球率，惟陣中效力意甲拿玻里的球星翼鋒基華拉斯基利亞，在上半場仍可令對方防線甚為狼狽，3名守將先後因而犯規領黃。最終雙方法定時間連同加時互無紀錄後，格魯吉亞在互射12碼以4：2淘有兩人射失的希臘隊，隊史首次躋身歐國盃兼國際大賽決賽周，完場一刻立即有大批主場球迷衝入球場慶祝。戰至109分鐘勇戰傷出的基華拉斯基利亞賽後說：「也許賽前不少人都不相信我們可晉級，但球隊上下的努力值得取得這個結果，我們創造了歷史！」

格魯吉亞隊踏上歷史性一天，主教練為曾效力拜仁慕尼黑的法國名宿沙洛，他透露賽前有為互射12碼下苦功；至於曾效AC米蘭的格魯吉亞名宿、現為該國首都第比利斯市長卡拿迪斯直言，這勝仗足以列入史冊，「過去數十年我們一直苦苦爭扎，我為這班球員感到自豪」。

至於A組的波蘭隊在決賽作客威爾斯隊，同樣120分鐘互無紀錄，前者更全場11次攻門零中龍，戰至互射12碼5射全中，以及門將施捷斯尼撲出丹尼爾占士第5輪的操刀，以5：4 險勝加時尾段有一人領紅被逐的威爾斯，連續5屆晉身決賽周。

B組的烏克蘭則在上半場落後一球下，憑車路士翼鋒梅迪歷於84分鐘禁區頂起腳絕殺，在波蘭的中立場以2：1反勝冰島隊。總統澤連斯基賽後隨即在社交網發文恭賀，形容這場勝仗是「烏克蘭的光榮」：「再次證明每當烏克蘭人面對困境，仍然不會放棄繼續奮戰，烏克蘭人必然得勝。有時當敵人試圖摧毀我們，我們每天都在證明烏克蘭人的能耐，現在如是，將來亦然。」

今屆歐國盃將於6月14日至7月14日在德國舉行，隨着東歐3國格魯吉亞、波蘭和烏克蘭取得最後3席，24支決賽周球隊亦塵埃落定。格魯吉亞將於F組對土耳其、葡萄牙及捷克隊；波蘭則在D組要惡鬥荷蘭、法國及奧地利隊；烏克蘭則在E組遇上比利時、斯洛伐克及羅馬尼亞隊。

2024年歐國盃分組賽形勢

A組：德國、蘇格蘭、匈牙利、瑞士

B組：西班牙、克羅地亞、意大利、阿爾巴尼亞

C組：斯洛文尼亞、丹麥、塞爾維亞、英格蘭

D組：波蘭、荷蘭、奧地利、法國

E組：比利時、斯洛伐克、羅馬尼亞、烏克蘭

F組：土耳其、格魯吉亞、葡萄牙、捷克