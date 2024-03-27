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世盃外︱港足無緣晉級第3圈　安達臣着手9至11月友賽備戰明年亞盃外 (11:00)

香港足球代表隊今晨（27日）在世界盃亞洲區外圍賽次圈，作客0：3不敵烏茲別克隊後，提早兩輪出局無緣晉級第3圈。主教練安達臣賽後表示在陣容不整下球隊已盡全力，認為賽果不算太差，並透露已着手在9至11月約戰實力相若或更弱對手友賽，期望以此重拾球員信心，從而準備明年初舉行的亞洲盃外圍賽。

港足繼上周四在旺角大球場以0：2不敵烏茲別克，今仗作客再負0：3，賽後在世盃外次圈E組4戰1分跌落包尾，在伊朗及烏茲別克同樣4戰10分提早出線，令港足及同日落敗的土庫曼隊雙雙肯定無緣晉級第3圈。安達臣在賽後記者會表示，球隊在這場90分鐘比賽已竭盡全力，「烏茲別克實力很強，港隊和他們是有差距。首15分鐘我們有嘗試壓前，但之後被對方控制戰局，製造到不少攻門機會，令我們很困難，整體而言輸0：3不算太差。」

對於今仗未見有太多逼搶，表現亦較今年初亞洲盃決賽周時有明顯回落，全場僅得一次攻門，為前鋒米高於57分鐘近射被對方門將接實，安達臣認為陣容不整是影響球隊發揮原因，「今場我們缺少多名主力，艾華頓、艾里奧、勞烈斯和梁諾恆等都不同原因缺陣。面對烏茲別克這支強隊，我們更加需要派出最佳陣容應戰。如果之後想有好成績，陣容完整才有機會」。

完成今輪後，港足餘下兩場分組賽，將於6月6日主場對伊朗隊，以及6月11日作客土庫曼爭分。之後港足將要準備2025年3月至26年3月的6場亞洲盃外圍賽第3圈，力爭在2027年再次晉身在沙特阿拉伯舉行的亞洲盃決賽周。安達臣透露已計劃在9至11月相約友賽，「港隊在過去10場都是面對強隊，所以今次友賽我希望找一些實力與港隊相若或更弱的對手，希望可取勝來幫助球員重拾信心，詳情之後會再公布」。港足將於明早抵港。

世盃外︱港足作客頻輸反擊0：3負烏茲別克　次圈提早出局　近40香港球迷入場撐

世盃外｜港足明晚作客烏茲別克再負勢提早出局　安達臣：盡力收窄強隊差距

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