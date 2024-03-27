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世盃外︱港足作客頻輸反擊0：3負烏茲別克　次圈提早出局　近40香港球迷入場撐 (00:29)

香港足球代表隊今晚（26日）作客世界盃亞洲區外圍賽，在次圈E組對烏茲別克隊，最終多次輸快速反擊下以0：3落敗，一周內兩度不敵對方，各賽事近4仗未有入球。在同場另一場伊朗隊作客1：0小勝土庫曼隊下，與烏茲別克雙雙出線，令港足提早兩輪在世盃外次圈止步，無緣晉身2026年世盃決賽周。

港足賽前於世盃外亞洲區次圈E組3戰1分排第3，伊朗及烏茲別克均3戰7分列前兩名。港足今晚在烏茲別克首都塔什干的國家體育場出賽，正選與上周四在旺角大球場負0：2一役有3個變動，由19歲入籍前鋒米高「擔正」，翼鋒潘沛軒及後衛李毅凱填補未有隨隊的艾華頓及艾里奧的位置。烏軍續有意甲卡利亞里前鋒蘇梅洛度夫攻堅，正選有兩個變動，上仗在旺角場入球的後衛阿舒爾馬托夫未列名單。

此外，港足球迷組織「香港力量」成員恆仔透露，今次約有30至40名香港球迷到訪入場撐港足，場內並獲烏茲別克足總安排翻譯協助溝通。

世界排名第154的港足，作客面對高88名、排66名的烏茲別克隊，甫開賽互有攻守，但戰至20分鐘中場陳俊樂在中圈失控球被打反擊，法茲盧拉耶夫快放右路傳中，蘇梅洛度夫入楔第一時間右腳鏟射彈入網窩，連續兩仗攻破港足大門。落後一球的港足續被強攻，蘇梅洛度夫於29分鐘接應馬沙里波夫妙傳單刀，中堅周緣德趕及到禁區內從後攔截破壞攻門；36分鐘，是役表演活躍的法茲盧拉耶夫擺脫胡晉銘後禁區起腳僅高出。

港足半場落後0：1，未有攻門。烏茲別克下半場換走隊長兼主力蘇梅洛度夫，港足門將葉鴻輝換邊後2分鐘飛身托出阿里庫洛夫右路半傳半射，並在之後角球攻勢用腳擋出對方攻門。港足戰至57分鐘才由米高的近射，取得今仗首次兼唯一一次攻門。61分鐘，港足主教練安達臣以前鋒安永佳入替中場陳肇鈞，但2分鐘後即再失球，被埃爾基諾夫在右路左腳切射世界波，收死葉鴻輝的十指關。港足面對主隊頻頻兩翼側擊傳中，於70分鐘再輸快速反擊，被烏魯諾夫突越位單刀破網，比數被拉開至0：3。

港足於77分鐘作出3個調動，除了徐宏傑及林衍廷，並換入補選的林樂勤首為大港腳上陣，入替右閘茹子楠及一對鋒將祖連奴及米高。港足及後未能「破蛋」以及葉鴻輝再救出一球半單刀下終負0：3，在E組與土庫曼隊同樣4戰1和3負得1分齊提早出局，烏茲別克及伊朗4戰10分肯定晉身第3圈。港足周四早上抵港。

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