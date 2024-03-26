桌球｜特林普挫奧蘇利雲　世一之爭前先聲奪人　放話下月世界賽決戰再遇 (22:30)

特林普開賽早段為入局較佳的一方，首兩局以88：24及83：26先聲奪人。然而奧蘇利雲不甘示弱，在第3局打出一棒127度「破百」。他在第4局先落後0：40，惟再單棒打出99度反勝，追平局數2：2。不過，特林普在中場休息後氣勢如虹，第5局贏74：22後，第6局更打出此賽事首個「147」，讓全場球迷拍案叫絕。結果準神第7局乘勇再贏82：0，以局數5：2勝出此巔峰對決。

特林普成為繼前年傅家俊在香港世界桌球大師賽後，另一名在香港留下「147」紀錄的球手。他賽後說：「在該局尾段，我感受到在座觀眾都希望我做到（147），能達成此壯舉總是高興，特別是在香港，讓球迷見證這罕有的畫面。」

特林普與奧蘇利雲下月初將轉戰在英國曼徹斯特舉行的巡迴錦標賽，前者若在該賽事揚威，即可取代對方登上一哥寶座。特林普向奧蘇放話，希望兩人在下月世界賽決賽再碰頭，「這季即使我表現多好，Ronnie（奧蘇利雲）排名還是在我之上，彼此差距拉近了，這是很刺激的競爭。若在世界賽分出高下，奠定世一地位，這看來很美好」。

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