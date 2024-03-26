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世盃外｜國足主場4：1挫新加坡　武磊梅開二度　新帥伊雲高域領軍首勝 (22:00)

中國國家足球隊（國足）今於世界盃亞洲區外圍賽次圈C組第4輪，返主場在天津奧體中心體育場，憑武磊個人梅開二度，加上費南多及韋世豪各建一功，以4：1大勝新加坡隊，自去年11月以來再嘗勝果，同時是新帥伊雲高域帶隊後首捷，賽後4戰得7分暫列次席。

國足隊長張琳芃在上周作客被新加坡隊逼和2：2後，曾表示打算退出國家隊，不過這名34歲後衛日前收回言論。今仗他續隨隊返主場再戰新加坡，惟被新帥伊雲高域貶為後備，由高準翼頂替擔正鎮守防線。甫開賽便採取主動的國足，憑射手武磊於21分鐘接應前線拍檔張玉寧的妙傳單刀射入先開紀錄。惟不足一分鐘後，客軍新加坡隊隨即由中場法里斯拉利頭槌頂入極速扳平，半場各一言和。

換邊後戰至65分鐘，國足由右閘高準翼博得12碼，並由其中超山東泰山的隊友費南多操刀建功，亦是這名31歲巴西裔入籍兵的國際賽處子入球，助球隊再度領先。及至79分鐘，國足中場李源一因粗野攔截被罰紅牌離場。踢少一人的國足，反而憑兩次反擊機會，先憑武磊在85分鐘個人梅開二度，再於90分鐘由韋世豪「埋齋」，終在主場以4：1擊敗新加坡，取得2024年首勝兼結束6場不勝頹勢，於世盃外亞洲區次圈C組以4戰得7分續居次。

至於澳洲隊今於I組作客以5：0大勝黎巴嫩隊，賽後4戰全勝得12分提早出線第3圈。而伊拉克隊亦作客5：0大破菲律賓隊，在F組4戰全勝得12分同告提前晉級。

另外，曾效力中超球隊山東泰山的韓國國腳孫準浩，去年因涉嫌受賄罪被刑事拘留，但據多間韓國媒體今日報道，這名31場中場已獲釋並已返韓。

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