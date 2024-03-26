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七欖｜港隊公布主場出戰名單　華將房傑鋒首入選　初踏大球場「別具意義」 (20:15)

香港國際七人欖球賽將於下月5至7日假香港大球場上演，港隊今午（26日）公布「銀劍賽」決選名單，當中27歲的華將房傑鋒首度入選，他坦承這是唯一在大球場打球的機會，感覺別具意義。

今屆香港七欖預計是大球場的最後探戈，來屆賽事將移師啟德體育園舉行，惟香港七欖因賽事改制下，港隊未能以外卡參賽，只能角逐新增設的銀劍賽。香港男隊將鬥中國及日本隊，女隊則會跟中國及泰國隊碰頭。

港隊今午在滙豐總行大廈公布大軍名單，男隊雖缺少正在養傷的主力丹馬克和拜恩，但有12人名單中有隊長禾獲特傷癒歸隊，姚錦成、李卡度等亞運金牌功臣皆在陣中，而占士梳亞和房傑鋒將首次參與香港七欖。女隊方面，16人名單由隊長高香慧、莊嘉欣及藍嘉敏等主力領銜出擊。

房傑鋒對於首戰香港七欖既興奮又緊張，並稱在2017年轉做全職運動員之前，已渴望於大球場作賽，「我想了很多年，今年終於有機會在大球場打，加上今年是最後一屆，好像特別有意義。初初打球時，學校帶我們到現場看七欖，見到成哥（姚錦成）令我更想在大球場打」。

房傑鋒笑言今季在迪拜和烏拉圭兩站挑戰者系列賽打出好表現，或是獲得青睞，入選大名單的原因。早年被譽為「姚錦成接班人」的他，也期望能在主場球迷面前打出身價，「我知道香港七欖氣氛與其他比賽非常不同，應該會更亢奮和落力去打，希望讓香港觀眾看到我們都很厲害，也想讓人知道港隊華將不只（李）卡度同成哥」。

國泰/滙豐香港國際七人欖球賽

中國香港男子七人欖球隊成員名單

禾獲特（隊長）、蔡紀駿、高凡戴爾、房傑鋒*、靴貝特、李卡度、虎拿當尼、菲立斯、占士梳亞*、薩耶斯、史戴爾斯、姚錦成

*首次參加香港國際七人欖球賽

中國香港女子七人欖球隊成員名單

高香慧（隊長）、歐陽倩怡、巴達莎皓兒、巴達莎米奇拉、陳楚琪、陳芷晴、莊嘉欣、霍山文、馮凱晴、何維銨、許文玲、鄺天曈、林莎芘、藍嘉敏、潘凱恩、韋嘉芘拉

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