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桌球｜傅家俊挫里素斯基　為下月世界賽最後熱身　稱眼睛狀態尚可「夠用」 (17:45)

「香港國際桌球明星挑戰賽」今午（26日）在伊利沙伯體育館續演，香港首席球手傅家俊與世界排名第18的里素斯基交手，首局即打出單棒「破百」下，以局數5：2勝出。他透露此戰為下月世界賽外圍賽熱身，冀屆時能發揮如今仗般的水準。

傅家俊昨晚以局數2：5不敵「火箭」奧蘇利雲，今午轉戰另一英籍球手里素斯基盡顯主場優勢接連「起break」，首局即打出單棒114度，次局亦一口氣打出73度，以125：6及73：8連下兩城。里素斯基第3局雖以72：64追近，但傅家俊緊接再以86：1大勝。里素斯基第5局單棒破百贏103：24，惟傅家俊及後再以137：0及79：1技壓對手，局數5：2拿下勝利。

傅家俊賽後說，此戰將是他下月底出戰世界賽外圍賽前的最後熱身，「未來數天和跟家人到外遊玩數天，之後再返香港和到英國備戰。始終是世界賽，會比較重視。這次都有信心，只要到時發揮如今仗的水準，便已經滿意」。近年受視網膜退化影響的他，被問到眼睛近期狀况，稱狀態尚可接受，「有時好有時差，這兩天算是理想。當然不可能跟10年前相比，但已夠用，唯有好好保護眼睛」。

至於世界排名第12名的英籍球手基倫威爾遜原定只在明日登場，惟昨日因特林普來港延誤，被大會安排臨時與國手斯佳輝友賽；今日更因威廉斯退賽，臨時代替對方再鬥斯佳輝，並以局數5：3勝出。對於連續兩日臨危受命，他直言並不介意，「我每時每刻都想打波。去（前）年排名僅差1位錯過出戰香港世界桌球大師賽，讓我很失望，這次獲邀後毫不猶豫答應來港。17歲的時候，香港是我初次遠赴東洋的地方，很高興能再蒞臨」。

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