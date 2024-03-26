明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

桌球｜香港國際明星挑戰賽兩日入座率低　主辦方稱滿意與否「交由觀眾判斷」 (19:50)

「香港國際桌球明星挑戰賽」今日（26日）在灣仔伊利沙伯體育館上演。賽事連續兩日入座率未達五成，另出現貴價座位視角受阻等爭議。主辦方被問到是否滿意入座率，稱「應交由觀眾判斷」。

賽事次日入座率續低企。根據本報記者目測，下午兩場伊館空凳較入場觀眾要多。主辦單位無疆界體育學院執行主席許正道被問到是否滿意入座率，稱應交由觀眾判斷，「滿意與否要看很多方面，我始終覺得要看球迷、球手是否安排；若問我的話，就會有太多考量，心目中沒有對此有太多預測和想法。經濟考量不是最大因素，始終要考慮比賽是否精彩，能否讓觀眾開心」。

許正道昨受訪時提及未獲香港桌球總會答應提供協助，及後有傳媒披露桌總因主辦單位未交代公司背景、資金來源等資料，因而未答應支持辦賽。對此他回應道：「網上能找到我們機構的背景、辦過什麼活動。若我們尋求桌總的技術支持，並非財政支持，為何要詢問資金來源？」

自1960年代已接觸桌球的李先生，下午觀賞斯佳輝對基倫威爾遜的賽事，賽後慨嘆入座率「一成都唔夠」。獲女兒給予1380元門票入場的他，稱座位安排亦不太滿意，「好像不太物有所值，都幾遠，有時寧願看熒光幕，比看球枱更清楚」。

另一名球迷張先生，繼昨晚觀看奧蘇利雲對傅家俊後，今晚再入場觀看「火箭」對特林普的大戰。以880元票價坐「山頂位」的他，稱對3380元座位球迷遭遇深感同情。惟他指出相比之下，英國桌球賽事場地細小，入座率相對較高很正常，「英國也不會把桌球賽放在O2體育館舉行」。他認為這次賽事主辦單位有進步空間，但又說：「還是交給專業的舉辦較好。」

相關報道：桌球｜傅家俊挫里素斯基　為下月世界賽最後熱身　稱眼睛狀態尚可「夠用」

相關報道：桌球｜奧蘇利雲首日一勝一負 稱理解平日入座率低 仍覺氣氛良好

相關報道：桌球｜香港國際明星挑戰賽貴價座位視角惹爭議　主辦方：看電視畫面才最精彩

 

相關字詞﹕明報體育 編輯推介 桌球 香港國際桌球明星挑戰賽 奧蘇利雲 火箭

上 / 下一篇新聞