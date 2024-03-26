桌球｜香港國際明星挑戰賽兩日入座率低　主辦方稱滿意與否「交由觀眾判斷」 (19:50)

賽事次日入座率續低企。根據本報記者目測，下午兩場伊館空凳較入場觀眾要多。主辦單位無疆界體育學院執行主席許正道被問到是否滿意入座率，稱應交由觀眾判斷，「滿意與否要看很多方面，我始終覺得要看球迷、球手是否安排；若問我的話，就會有太多考量，心目中沒有對此有太多預測和想法。經濟考量不是最大因素，始終要考慮比賽是否精彩，能否讓觀眾開心」。

許正道昨受訪時提及未獲香港桌球總會答應提供協助，及後有傳媒披露桌總因主辦單位未交代公司背景、資金來源等資料，因而未答應支持辦賽。對此他回應道：「網上能找到我們機構的背景、辦過什麼活動。若我們尋求桌總的技術支持，並非財政支持，為何要詢問資金來源？」

自1960年代已接觸桌球的李先生，下午觀賞斯佳輝對基倫威爾遜的賽事，賽後慨嘆入座率「一成都唔夠」。獲女兒給予1380元門票入場的他，稱座位安排亦不太滿意，「好像不太物有所值，都幾遠，有時寧願看熒光幕，比看球枱更清楚」。

另一名球迷張先生，繼昨晚觀看奧蘇利雲對傅家俊後，今晚再入場觀看「火箭」對特林普的大戰。以880元票價坐「山頂位」的他，稱對3380元座位球迷遭遇深感同情。惟他指出相比之下，英國桌球賽事場地細小，入座率相對較高很正常，「英國也不會把桌球賽放在O2體育館舉行」。他認為這次賽事主辦單位有進步空間，但又說：「還是交給專業的舉辦較好。」

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