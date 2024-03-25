明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

桌球｜奧蘇利雲首日一勝一負　稱理解平日入座率低　仍覺氣氛良好 (22:21)

世界級桌球高手再臨香江，世界排名前二的「火箭」奧蘇利雲、特林普，以及英籍球手李素斯基及港將傅家俊今日（25日）會師灣仔伊利沙伯體育館，出席「香港國際桌球明星挑戰賽」。相隔近一年半再赴港征戰的奧蘇利雲，單日兩賽先不敵威廉斯；晚上與主場出擊的傅家俊交手，則以局數5：2勝出。他指出今日入座率雖不高，仍能感受場內氣氛良好。

奧蘇利雲下午先與世界排名第8的威廉斯交手，賽事雖為表演性質，但兩人絕無欺場接連「起break」。奧蘇首局雖以82：0先拔頭籌，但對手第2及第5局分別打出單棒102度及112度「破百」，在9局5勝賽制中以局數4：5吿負。

奧蘇利雲同晚硬撼主場出擊的港隊一哥傅家俊，吸引藝人郭富城、張智霖和袁詠儀等觀戰。火箭在中段休息前以局數3：1領先，傅家俊第5局雖打出單棒102度力追，惟奧蘇第6局隨即以單棒109清枱還以顏色，最終以局數5：2摘勝，繼前年10月紅館舉行的香港世界桌球大師賽，再於香港擊敗對方。

賽事在平日上演，令伊館內出現不少空凳，對此奧蘇表示諒解，「星期一下午大家要上班，不會預期出現滿座。雖然不是最理想，但比賽後的氣氛還是很好」。傅家俊則認為，雖賽事沒有轉播且入座率低，但對推廣桌球而言已收貨，「2022年的比賽太成功，很難以這賽事作比較」。

此外，世界排名第2的新科世界公開賽冠軍特林普與第18位的李素斯基激戰9局，最終特林普在決勝局贏78：7，以局數5：4險勝，明晚將與奧蘇利雲世界前二對決。

相關報道：桌球｜香港國際明星挑戰賽貴價座位視角惹爭議　主辦方：看電視畫面才最精彩

其他報道：歐國外附加賽｜烏克蘭將決戰冰島　主帥嘆祖國每天遭俄飛彈襲擊　促麾下為同胞帶來歡樂

其他報道：世盃外｜港足明晚作客烏茲別克再負勢提早出局　安達臣：盡力收窄強隊差距

相關字詞﹕明報體育 桌球 香港國際桌球明星挑戰賽 奧蘇利雲 火箭 編輯推介

上 / 下一篇新聞