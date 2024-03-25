桌球｜奧蘇利雲首日一勝一負　稱理解平日入座率低　仍覺氣氛良好 (22:21)

奧蘇利雲下午先與世界排名第8的威廉斯交手，賽事雖為表演性質，但兩人絕無欺場接連「起break」。奧蘇首局雖以82：0先拔頭籌，但對手第2及第5局分別打出單棒102度及112度「破百」，在9局5勝賽制中以局數4：5吿負。

奧蘇利雲同晚硬撼主場出擊的港隊一哥傅家俊，吸引藝人郭富城、張智霖和袁詠儀等觀戰。火箭在中段休息前以局數3：1領先，傅家俊第5局雖打出單棒102度力追，惟奧蘇第6局隨即以單棒109清枱還以顏色，最終以局數5：2摘勝，繼前年10月紅館舉行的香港世界桌球大師賽，再於香港擊敗對方。

賽事在平日上演，令伊館內出現不少空凳，對此奧蘇表示諒解，「星期一下午大家要上班，不會預期出現滿座。雖然不是最理想，但比賽後的氣氛還是很好」。傅家俊則認為，雖賽事沒有轉播且入座率低，但對推廣桌球而言已收貨，「2022年的比賽太成功，很難以這賽事作比較」。

此外，世界排名第2的新科世界公開賽冠軍特林普與第18位的李素斯基激戰9局，最終特林普在決勝局贏78：7，以局數5：4險勝，明晚將與奧蘇利雲世界前二對決。

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