歐國外附加賽｜烏克蘭將決戰冰島　主帥嘆祖國每天遭俄飛彈襲擊　促麾下為同胞帶來歡樂 (21:27)

歐洲國家盃外圍賽附加賽後日（28日）凌晨舉行3場決賽，分別是威斯爾主場對波蘭隊、格魯吉亞主場對希臘隊及烏克蘭在中立場對冰島隊。烏克蘭教練列布夫今稱，其祖國每日都被俄羅斯飛彈襲擊，故此要求麾下藉出線決賽周為同胞帶來一點歡樂。
烏克蘭被俄羅斯侵略逾兩年，令該國這段期間有不少主場比賽需移師至中立場上演，這次對冰島的生死戰將在波蘭舉行，球員時代效力熱刺和韋斯咸的列布夫說：「烏克蘭昨日又被俄羅斯發射30枚飛彈襲擊，這些事情每天都發生。我希望球員能為現在的烏克蘭人民帶來一點歡樂。我們的使命和目標是證明仍活着，仍與俄羅斯人作戰。」
同日亦有德國對荷蘭、西班牙對巴西和英格蘭對比利時等矚目友賽，其中英軍已有曼聯守將哈利馬古尼、曼城右閘基爾獲加及諾定咸森林門將森莊士東因傷退隊，主帥修夫基已急召曼城後衛歷高利維斯和般尼龍門占士查科特入隊。至於上屆歐國盃冠軍意大利隊今晨藉羅倫素柏歷堅尼和尼高路巴列拿建功，以2：0輕取厄瓜多爾隊，在美國取得兩連捷，而美國隊則在中北美及加勒比海地區國家聯賽決賽，以2：0輕勝墨西哥隊成就三連霸。
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