世盃外｜FIFA取消朝鮮明日主場迎戰日本　藍武士勢四連捷兼提早兩輪出線 (17:46)

朝鮮隊上周四在世盃外作客負日本隊後，向亞洲足協要求明日之戰移師中立場，亞協以「無法預料的情况」為由取消，但仍存在補賽機會。FIFA今稱因無國際賽期空間，所以不會舉行這場比賽。據報是次事件與朝、日兩國外交關係問題，以及朝鮮擔心日本今年確診麻疹個案增加有關。若日本最終獲判贏3：0，便可在B組4戰得12分及提早兩輪晉級。

C組明日亦上演第3位中國隊（國足），在天津迎戰以1分包尾的新加坡隊。國足上輪領前「獅城」兩球下被逼和2：2後，34歲隊長守將張琳芃考慮退出國際賽，他其後收回決定，稱「只要國家隊需要我，不管是主力或後備，我還是願意為國家隊付出自己的努力」。同組以7分列榜首的韓國隊，將作客與國足同得4分的次席泰國隊，後者上輪作客以1：1打和「太極虎」。

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