明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

世盃外｜FIFA取消朝鮮明日主場迎戰日本　藍武士勢四連捷兼提早兩輪出線 (17:46)

世界盃亞洲區外圍賽次圈明日（26日）上演多場第4輪分組賽，惟B組朝鮮隊在首都平壤主場迎戰日本隊一直懸而未決。國際足協（FIFA）今一錘定音，稱基於無國際賽期空間不會舉行這場比賽，意味朝鮮勢被判輸0：3，「藍武士」則4戰全勝得12分，提早兩輪出線第3圈。

朝鮮隊上周四在世盃外作客負日本隊後，向亞洲足協要求明日之戰移師中立場，亞協以「無法預料的情况」為由取消，但仍存在補賽機會。FIFA今稱因無國際賽期空間，所以不會舉行這場比賽。據報是次事件與朝、日兩國外交關係問題，以及朝鮮擔心日本今年確診麻疹個案增加有關。若日本最終獲判贏3：0，便可在B組4戰得12分及提早兩輪晉級。

C組明日亦上演第3位中國隊（國足），在天津迎戰以1分包尾的新加坡隊。國足上輪領前「獅城」兩球下被逼和2：2後，34歲隊長守將張琳芃考慮退出國際賽，他其後收回決定，稱「只要國家隊需要我，不管是主力或後備，我還是願意為國家隊付出自己的努力」。同組以7分列榜首的韓國隊，將作客與國足同得4分的次席泰國隊，後者上輪作客以1：1打和「太極虎」。

其他報道：七欖｜姚錦成料臨危受命「真最後探戈」　房傑鋒七年之癢勢首亮相大球場

相關報道：世盃外｜遭新加坡逼和「感恥辱」　隊長張琳芃擬退出國足

 

相關字詞﹕體育 日本 世盃外 朝鮮 國足 出線 新加坡 韓國 泰國 張琳芃 麻疹 外交 取消 編輯推介

上 / 下一篇新聞