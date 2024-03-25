世盃外｜港足明晚作客烏茲別克再負勢提早出局　安達臣：盡力收窄強隊差距 (18:15)

烏茲別克vs.香港 周二晚上10：30開賽

港足將於明晚到訪烏茲別克首都塔什干的國家體育場，在一周內第2次對烏茲別克隊，上周四晚在旺角大球場「爆棚」下，被意甲卡利亞里前鋒蘇梅洛度夫及阿舒爾馬托夫各入一球負0：2。港足梯隊近年與這支中亞國家甚有緣分，除了在杭州亞運兩場分組賽及銅牌戰共三度不敵對方，去年9月U23亞洲盃外圍賽正是在烏茲別克對壘慘負0：10。安達臣在賽前記者會上也承認，兩隊世界排名相差多達88名，形容對手為亞洲其中一支最強球隊，實力上有明顯差距，加上作客征戰，只能尋找適合戰術部署及充足拼勁，盡力踢出表現收窄與強隊的差距，「我們要踢出比在港超更有競爭力的表現」。

港足現於世盃外亞洲區次圈E組3戰1分排第3，伊朗及烏茲別克均3戰7分排前兩名，若港足今仗再負，同組的伊朗明晚作客對土庫曼隊保持不敗，港足將肯定無法取得小組首兩名出線，提早兩輪在世盃外次圈止步。球隊在主力艾華頓、艾里奧及新兵鐘樂安因傷等原因未有隨隊下，補選了翼鋒林樂勤後僅22人出征。安達臣稱今仗縱有5、6名常規球員缺陣，但對現有球員仍投下信心一票，「上周交手時我們踢得很好，上半場能打和0：0，相信球員都會為此感鼓舞」。

此外，對於烏茲別克隊主帥斯雷科今仗因事未能領軍，安達臣認為對主隊影響不大，「我球員時代在德國已認識他，在此祝他一切安好，當然主教練是重要，但對方教練團很出色，相信不會有太大影響」。

同場出席記招的中場胡晉銘表示，球隊已分析檢討上周四對壘一戰，認為經過調整後，有信心今仗有能力表現有進步。