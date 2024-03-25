七欖｜姚錦成料臨危受命「真最後探戈」　房傑鋒七年之癢勢首亮相大球場 (15:10)

今年香港七欖將於下月5至7日舉行，預定是最後一屆在香港大球場舉行，明年移師至啟德體育園。賽事改制關係，港隊今屆只能參加同時舉行的「Melrose銀劍賽」，男隊將鬥中國及日本隊，女隊則對中國及泰國隊。

兩支港隊今早於香港體育學院公開操練，明午正式公布陣容名單。其中36歲老將姚錦成在操練後確認，與教練商討後已簽約一年，將以陪練身分協助本地及年青球員成長，因應需要做球隊大後備。他說在隊友丹馬克受傷下，對方需專注康復以出戰5月中世界七欖挑戰者系列賽慕尼黑站的關鍵一戰，令他預計將要再次出賽，「本來諗住陪練無諗過落場，但隊友意外受傷，所以不知是否上天安排，可以和陪伴我出賽多年的大球場一起完成最後一屆，今次真的100%最後一戰」。他說後輩房傑鋒勢首次入選在大球場的賽事，也想以經驗幫助對方有個好開始，「一直對他大期望，已說了多年是我的接班人，他因傷表現下滑了2、3年，所以都開心對方破釜沉舟上返來」。

27歲的房傑鋒自2017年轉任全職運動員，一直無緣香港七欖以至亞運，「之前多次都在候選名單，但每次都好似差一點，在選拔訓練時都有緊張失誤，給唔到教練信心」。經過七年之癢，房傑鋒很大機會終可在香港大球場亮相，「過去香港七欖都只是觀眾身分入場睇波，甚至因為無份唔開心而唔入場。但中學打波時已想在大球場比賽，好似成哥（姚錦成）咁，想和他一起打波，這裏算是我做全職欖球員的啟蒙地方」。他自覺今年狀態不錯，尤其之前參與兩站系列賽後信心提升不少，「之前大勝日本隊都好緊要，證明我們實力可以做亞洲第一，甚至水平可更高」。

至於香港女隊成員藍嘉敏稱，對最後一次在大球場比賽感興奮期待，「對球場有少少情意結，希望以好成績帶給球隊好回憶」。另一成員莊嘉欣提及以前要先到鄰近掃桿埔比賽，以爭取到大球場比賽，因此珍而重之每次機會，「今次贏輸非重要，如何給觀眾看到女隊努力和發揮更重要」。她稱中國及泰國隊都是老對手，期望以快的比賽節奏衝擊對方防守。

兩支港隊在世界七欖挑戰者系列賽分別排第5及第7，同時將於6月參加世界七欖外圍賽，力爭今夏巴黎奧運入場券。