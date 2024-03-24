劍擊︱佘繕妡陳渭泠認錯失奧運資格感失望　盼汲取經驗再重新出發 (22:09)

陳渭泠表示：「已9個月沒對過國家隊，對手表現有明顯提升，有策略地面對我們。」不過佘繕妡認為全隊過去一年的表現不俗，「世盃其中一站我們亦曾取得第4名，其實這亦證明了己隊亦有在進步」。

對於在奧運積分賽由早段獨領風騷領先其他對手一段距離，再到及後漸漸被其他對手追近，最終在最後一戰被反壓失資格，佘繕妡亦承認在這期間隊員的變動及狀態的起伏，對成績有一定的影響，「始終這是港隊女重首次爭取團體賽奧運資格，我們都需要藉此汲取經驗，展開未來的賽事」。而陳渭泠則表明雖然失望，但「這絕不是我們的終點」。

團體賽失資格後，意味僅得江旻憓可以個人賽資格身分代表港隊女重征戰巴黎奧運，二人雖感遺憾，但亦明白個人世界排名仍不夠高，希望未來做好自己再接再厲。

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