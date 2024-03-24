足球︱利華小將華迪斯締德國隊史最快入球　領銜友賽作客兩球贈法國 (23:14)

早前換帥後表現未見起色的今夏歐國盃主辦國德國隊，今（24日）晨與法國隊進行友賽，結果德軍憑今季大勇的利華古遜新星科利安華迪斯閃電建功締隊史最快入球紀錄，加上夏維斯換邊後再下一城，一洗頹風作客2：0輕取「高盧雄雞」。
拿高士文去年9月臨危受命接任德軍教鞭，惟其後4場友賽只曾擊敗美國隊，近3戰錄得1和2負不勝劣績。不過德國今仗面對強敵法國，開賽僅7秒即反客為主，科利安華迪斯推順後離門約30碼起腳勁射，皮球中楣底彃入，這一金球也是德國隊史上最快的國際賽入球。法國其後在基利安麥巴比帶領下，上半場曾錄得7次攻門但無一得手，反被客軍換邊後4分鐘由穆斯亞拿近門助攻予夏維斯射入，最終德國繼去年9月後，再於國際賽擊敗法國。
能夠一挫歐國盃潛在爭冠大敵，喜形於色的拿高士文賽後點名稱讚今仗重返國家隊的老將卻奧斯「不單持球時信心十足，就連防守及爭搶控球權都有極佳表現，他今仗幾乎無所不能」。至於今仗「食白果」的法軍主力基利安麥巴比，賽前則透露除了歐國盃外，他今夏也渴望可為國征戰巴黎奧運，惟他在歐國盃後盛傳將轉投皇家馬德里，屆時能否征奧料須經新東家同意。
另一方面，除科利安華迪斯的7秒入球外，奧地利隊中場巴姆加迪拿今輪國際賽開賽只花6秒，已經攻破斯洛伐克隊大門，寫下國際足協有紀錄以來最快的國際賽入球紀錄。
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