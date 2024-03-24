足球︱利華小將華迪斯締德國隊史最快入球　領銜友賽作客兩球贈法國 (23:14)

拿高士文去年9月臨危受命接任德軍教鞭，惟其後4場友賽只曾擊敗美國隊，近3戰錄得1和2負不勝劣績。不過德國今仗面對強敵法國，開賽僅7秒即反客為主，科利安華迪斯推順後離門約30碼起腳勁射，皮球中楣底彃入，這一金球也是德國隊史上最快的國際賽入球。法國其後在基利安麥巴比帶領下，上半場曾錄得7次攻門但無一得手，反被客軍換邊後4分鐘由穆斯亞拿近門助攻予夏維斯射入，最終德國繼去年9月後，再於國際賽擊敗法國。

能夠一挫歐國盃潛在爭冠大敵，喜形於色的拿高士文賽後點名稱讚今仗重返國家隊的老將卻奧斯「不單持球時信心十足，就連防守及爭搶控球權都有極佳表現，他今仗幾乎無所不能」。至於今仗「食白果」的法軍主力基利安麥巴比，賽前則透露除了歐國盃外，他今夏也渴望可為國征戰巴黎奧運，惟他在歐國盃後盛傳將轉投皇家馬德里，屆時能否征奧料須經新東家同意。

另一方面，除科利安華迪斯的7秒入球外，奧地利隊中場巴姆加迪拿今輪國際賽開賽只花6秒，已經攻破斯洛伐克隊大門，寫下國際足協有紀錄以來最快的國際賽入球紀錄。

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