足球︱巴西友賽作客小勝英格蘭　17歲神童安迪歷一箭定江山寫隊史最年輕入球 (20:50)

英格蘭隊此戰受傷疲所困，前鋒正選改為起用奧尼屈堅斯，而效力紐卡素的安東尼哥頓首登國家隊即成為正選左翼。不過作客的巴西隊攻勢更為「入肉」，盧卡斯柏基達曾在上半場35分鐘射門中柱。戰至臨完場前10分鐘，巴西的雲尼斯奧斯祖利亞近射被比克福特救出，跟進的安迪歷門前「執死雞」取得其國際賽處子入球，終助巴西奠勝。值得一提的是，安迪歷以17歲246日之齡建功，不單打破溫布萊球場最年輕入球球員紀錄，更取代前輩的名宿「大哨」朗拿度，成為巴西隊歷來最年輕入球球員。

雖然英格蘭自2020年10月後，連續20場溫布萊出征不敗的紀錄告終，但主帥修夫基則未太在意，「我們在這仗演出不俗，場面不落下風，射門數字也與對手相同（14次）。只不過對方把握到唯一破門良機決定勝負」。不過，此仗避戰的隊長哈利卡尼，則落實本周二將續因傷無緣友賽比利時隊，並已返拜仁慕尼黑治理傷勢。

另外，由曼聯名宿奧沙首次領軍的愛爾蘭隊今晨在主場友賽比利時隊，最終主隊在前鋒艾雲費格遜於28分鐘射失12碼下，雙方互交白卷。

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