明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足球︱巴西友賽作客小勝英格蘭　17歲神童安迪歷一箭定江山寫隊史最年輕入球 (20:50)

陣容不整的英格蘭隊與巴西隊，今晨（24日）在英軍主場溫布萊球場友賽。雙方互有攻守下，最終客軍憑17歲「神童」安迪歷於末段一箭定江山，助「森巴兵團」以1球氣走「三獅」。

英格蘭隊此戰受傷疲所困，前鋒正選改為起用奧尼屈堅斯，而效力紐卡素的安東尼哥頓首登國家隊即成為正選左翼。不過作客的巴西隊攻勢更為「入肉」，盧卡斯柏基達曾在上半場35分鐘射門中柱。戰至臨完場前10分鐘，巴西的雲尼斯奧斯祖利亞近射被比克福特救出，跟進的安迪歷門前「執死雞」取得其國際賽處子入球，終助巴西奠勝。值得一提的是，安迪歷以17歲246日之齡建功，不單打破溫布萊球場最年輕入球球員紀錄，更取代前輩的名宿「大哨」朗拿度，成為巴西隊歷來最年輕入球球員。

雖然英格蘭自2020年10月後，連續20場溫布萊出征不敗的紀錄告終，但主帥修夫基則未太在意，「我們在這仗演出不俗，場面不落下風，射門數字也與對手相同（14次）。只不過對方把握到唯一破門良機決定勝負」。不過，此仗避戰的隊長哈利卡尼，則落實本周二將續因傷無緣友賽比利時隊，並已返拜仁慕尼黑治理傷勢。

另外，由曼聯名宿奧沙首次領軍的愛爾蘭隊今晨在主場友賽比利時隊，最終主隊在前鋒艾雲費格遜於28分鐘射失12碼下，雙方互交白卷。

其他報道：足球︱患癌艾歷臣圓夢領軍利物浦 直言感動眼淚奪眶而出 謝拉特費托獻上擁抱

其他報道：菁英盃｜傑志生死戰輕取理文晉4強　陳晉一首當隊長　自感倍添責任緊張

其他報道：劍擊︱港隊女重世盃南京站團體賽第11完賽　遭國家隊反壓失巴黎奧運資格

其他報道：三鐵︱三項鐵人世盃香港站今舉行　港將伍泰龍受單車爆胎影響僅列55位　堅持完賽「不想DNF」

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 友賽 巴西 英格蘭 安迪歷

上 / 下一篇新聞