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足球︱患癌艾歷臣圓夢領軍利物浦　直言感動眼淚奪眶而出　謝拉特費托獻上擁抱 (19:23)

英格蘭隊前帥艾歷臣年初證實患癌及只餘最多1年壽命，這名76歲瑞典籍名教練今晨（24日）圓夢，以一場限定形式，執教一生摯愛的球隊利物浦，在晏菲路球場舉行的慈善賽，帶領「紅軍」傳奇隊以4：2反勝阿積士，他賽後直言非常感動，眼淚亦不禁奪眶而出。

艾歷臣今年1月證實患上胰臟癌一段時間，並已到末期，或在未來1年內離世。身為利物浦忠實球迷的他，結果在多方籌劃下，終令他如願在今晨在紅軍主場帶領利物浦傳奇隊出戰慈善賽。而當他進場時，晏菲路球場內的6萬人立即為他起立拍掌，並伴隨着知名會歌「你永遠不會獨行」（You'll Never Walk Alone）致意，其間球會名宿兼此役隊長謝拉特和費蘭度托利斯也上前擁抱他。「紅軍」傳奇隊此仗終藉名宿施斯和費托等建功，以4：2擊敗阿積士。

艾歷臣執教生涯長達42年，其間在2001至06年執教英格蘭隊。他說：「此刻將是我的人生中一段刻骨銘心的記憶，它絕對美麗……能坐在利物浦的後備席上是我一生的夢想，一切都太棒了，感謝獲賜予這機會，邀請我參加如此重要比賽……我非常感動，眼淚奪眶而出。利物浦是我一生的夢想球會，即使在我執掌英格蘭隊時，我也支持利物浦，但當時不能說出來……這是一個很好的結束，以利物浦結束比賽，沒有比這更好了。」

他亦透露平時生活不會想患癌的事，「早上醒來就是感覺良好，不會考慮往後的事，否則只會坐困愁城。我可能無法打敗它。總之，生活是美好的」。

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