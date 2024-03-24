菁英盃｜傑志生死戰輕取理文晉4強　陳晉一首當隊長　自感倍添責任緊張 (19:00)

兩軍此戰均缺少正作客烏茲別克出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈的港足成員。此戰非勝不可的傑志開賽3分鐘，憑烏茲別克籍射手迪美路夫趁死球混戰，頭槌笠死理文門將潘尚希打開紀錄。「藍鳥」18分鐘再靠罰球攻勢，由中堅羅素頂入網內，但球證示意越位在先變「詐糊」。戰至上半場補時1分鐘，理文再次解圍不遠造成禁區混亂，基爾頓近門射入，協助傑志取得兩球優勢。

傑志換邊後4分鐘，由伊高沙托尼罰球直射破網再下一城，最終在1015名球迷入場觀戰下，以3：1擊退完場前靠鄭兆均破蛋的理文。傑志完成8場菁英盃賽事，取5勝1和2負共16分，一舉反壓15分的流浪和14分的北區，首名出線4強，對手將是A組次名的大埔。流浪以B組次名出線，4強鬥衛冕之師冠忠南區，北區則無緣晉級。

陳晉一加盟傑志5季首任隊長，至63分鐘才把臂章交予老將黃洋。他承認因肩負重任而緊張，「隊長是球隊榜樣，協助球員、教練之間溝通，不只是落場踢波咁簡單。這場有很多年輕球員，自己雖也是U22，但經驗及比賽次數較多，要出多點聲幫他們」。

剛傷癒落選港足世盃外名單的他，自言狀態還有待提升，「球感慢慢回復中，始終太耐沒有踢，對比賽位置感、節奏都差少少，體能狀况也慢慢適應」。