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劍擊︱港隊女重世盃南京站團體賽第11完賽　遭國家隊反壓失巴黎奧運資格 (17:06)

女子重劍世界盃南京站今（24日）煞科，港隊在爭取巴黎奧運資格關鍵戰，於團體賽16強以33：45不敵國家隊，最終以第11名完賽。而國家隊則於主場再連退韓國及烏克蘭隊殺入決賽，令港隊篤定被對方壓過失去亞大區首名席位，緣盡巴奧。

賽前香港女子重劍隊在巴黎奧運積分榜以5分領先國家隊，今於最後一個計分賽的世盃南京站，雙方於首仗的16強便碰頭，港隊派出世界一姐江旻憓、佘繕妡、陳渭泠及連翊希出戰，首兩局江旻憓與陳渭泠分別面對孫一文及余思涵均僅負1：2，第3局佘繕妡面對近况勇銳的唐君瑤，末段接連被對方搶攻得手，被拉開6：12，及後港隊一直未能追近比數，最終以33：45不敵國家隊，須轉戰名次賽。

港隊在名次賽首擊面對德國隊，其中江旻憓分別於次局及第6局打出5：0及8：4攻勢，終領銜以45：30獲勝，及後港隊以33：34僅負另一亞洲勁旅日本隊，並在最後一場名次賽以45：44險勝加拿大隊，終以第11位完賽。

至於國家隊在淘汰港隊後，於8強的奧運資格生死戰，與勁敵韓國隊激戰至末段打成39：39平手，最終憑余思涵在末局以6：4力克名將宋世羅，終以45：43險勝，同時篤定壓過港隊取得巴黎奧運資格，眾將賽後激動地相擁慶祝。

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