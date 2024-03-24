明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

三鐵︱三項鐵人世盃香港站今舉行　港將伍泰龍受單車爆胎影響僅列55位　堅持完賽「不想DNF」 (16:05)

三項鐵人世界盃首設香港分站，今早（24日）在中環灣仔海濱長廊上演。港隊代表伍泰龍在單車賽段遇爆胎受阻，終僅以第55名完成。正力爭巴黎奧運資格的他賽後一度哽咽，但強調即使成績不如意也要堅持完賽，「不想在成績單上出現DNF（未能完成）」。

香港站為今屆三鐵世界盃第2站，屬半奧運距離賽，亦是今夏巴黎奧運資格計分賽之一。精英組選手需先後完成750米游泳、20公里單車及5公里跑，並在灣仔金紫荊廣場衝過終點。

賽事焦點落在男子組亞洲排名第4的港隊代表伍泰龍與亞洲第3的哈薩克隊選手貝森巴耶夫（Ayan Beisenbayev），為爭奪奧運入場券同場較量。惟伍泰龍完成游泳後，在單車路段因戰車爆尾胎，需中途換胎而大幅落後，最終以1小時08秒衝線，在58名完賽選手中排第55名。

首次主場出戰世界盃遺憾作結，伍泰龍透露這是繼去年11月底亞洲盃廈門站再遇同類意外，賽後受訪時一度哽咽，由在旁的母親安慰，「多年征戰不曾出過意外，這是非常不幸。可是我不喜歡在成績表上出現DNF，即使爆胎、接近包尾，也要把比賽完成」。他又指出，競爭對手貝森巴耶夫這次成績亦一般（第44名），放眼兩周後在江西德興舉行的亞洲半奧運距離賽，以及下月底日本廿日市市的亞洲賽再搶分。

其他港隊男將方面，Robin Elg以54分53秒得第23名成績最佳；余承謙以55分26秒得29名；曾祥星則以56分07秒衝線，排第38名。西班牙隊選手包辦前二，Alberto Gonzalez Garcia以53分17秒封王，隊友Antonio Serrat Seoane慢6秒緊接衝線；去年杭州亞運奪兩金的日本代表尼納賢治則以1秒之差屈居第3。

至於率先上演的女子組，唯一參賽港將彭詩雅（Bailee Brown）在全程保持中後段位置，最終以1小時2分41秒完成，獲第40名。冠軍則由英國隊的Sian Rainsley，以59分44秒贏得。

其他報道：體育︱馬來西亞拒絕承辦2026年英聯邦運動會 賽事面臨停辦危機

相關字詞﹕體育 編輯推介 三項鐵人 三項鐵人世界盃 香港 伍泰龍 余承謙 彭詩雅

上 / 下一篇新聞