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網球︱莎芭倫卡痛失摯愛後首披甲　邁阿密賽淘汰好友晉級獲祝福 (19:26)

剛經歷男友自殺離世之痛的網壇「二姐」莎芭倫卡，今晨（23日）在邁阿密網球大師賽首戰狀態未受太大影響，直落兩盤6：4、6：3擊敗其好友巴杜莎，躋身第3圈。

莎芭倫卡與巴杜莎此戰皆齊齊穿上黑色戰衣作賽，以悼念日前自殺身亡的莎芭倫卡男友，曾效力北美冰球聯盟（NHL）球隊匹茲堡企鵝的哥治索夫。開賽後莎芭倫卡首盤戰至第7局方成功打破巴杜莎的發球局，其後未有失手下以6：4先下一城。戰至次盤莎芭倫卡再在第3局破發，終再贏一盤6：3，僅花1小時22分鐘便直落兩盤淘汰對手晉級。

儘管首戰贏波而回，莎芭倫卡賽後一如早前聲明所言，未有接受傳媒訪問並離開賽場。落敗後的巴杜莎則送上祝福，相信好友定可克服眼前難關，「坦白講，這個時候與她（莎芭倫卡）交手，對我和她而言都不是好時機。不過，她是個非常、非常堅強的女人。我賽前就知道，她今天的表現只會比之前更好，因此我對這賽果毫不意外。希望她可以在這項賽事走得更遠」。莎芭倫卡晉級後，下仗對手將是來自烏克蘭的32號種子卡莉蓮娜。

其餘戰果方面，去年美網盟主的女單3號種子嘉奧芙在次圈未受太大考驗，直落兩盤6：1、6：2淘汰阿根廷籍球手普多露絲卡。不過男單第2圈賽事則有爆冷賽果，5號種子的俄籍名將羅比夫以直落兩盤4：6，敗予世界排名第60位的捷克籍球手馬查克拍下。

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