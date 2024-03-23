明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

劍擊︱江旻憓世盃南京站次圈決一劍憾負　喜獲小朋友到場打氣　放眼明團體賽爭巴黎奧運資格 (18:01)

女子重劍世界盃南京站今（23日）演個人賽正賽，世界排名第一的港將江旻憓（Vivian）在首圈淘汰隊友連翊希後，於次圈意外地以決一劍不敵波蘭籍劍手雲嘉拉錫，無緣繼巴塞隆拿站後再封后。賽後她為現場有一眾小朋友前來打氣感高興，但自言因此亦有些緊張，「這是我應該懂得處理的才對」，並期望明天可協助港隊在團體賽爭取巴黎奧運最後入場券。

江旻憓踏入2024年後表現突出，先後在多哈大獎賽及世界盃巴塞隆拿站奪金而回，其後在布達佩斯大獎賽亦力戰下得第5。這名30歲港隊「世一」今轉戰屬巴黎奧運最後一場計分賽的世盃南京站，以頭號種子身分出戰的她，在首圈面對由資格賽突圍出線的隊友連翊希（Coco），江旻憓戰至中段領先7：4，及後Coco連追3分扳平後，Vivian隨即還以顏色連取兩分，最終保持優勢贏11：8晉級。

次圈江旻憓面對世界排名87位的波蘭籍劍手雲嘉拉錫，雙方一直拉鋸，Vivian在第3局領先11：8後被連追3分扳平，及後二人得分梅花間竹，最終Vivian戰至決一劍輸14：15，無緣連續兩站世盃登頂。賽後她笑言：「今次有很多人來支持我，我看到那麼多小朋友很高興，但同時也有少少緊張，但這是我應該懂得處理的才對。」已取得巴黎奧運女重個人賽資格的她，對於明天將要力爭團體賽入場券亦坦言會有緊張，「始終是最後一站（奧運計分），要爭取奧運資格大家壓力都好大，唯有今晚盡量食好啲瞓好啲，明天打好啲！」

在首圈不敵江旻憓的連翊希，則笑言此仗以平常心面對，「入到正賽已很開心，但遺憾首圈就遇到隊友，無辦法在較後階段才對決」。她又承認Vivian技高一籌，「今次打得較接近算很滿意，做到賽前自己的部署。現在要早些休息，盡快檢討自己有何不足，準備明天的團體賽」。

至於另一港將佘繕妡今站首嘗世盃種子球手身分直入正賽，但首圈戰至落後4：5時被打中手部受傷，忍痛續戰的她終以9：10僅負烏克蘭籍好手高慧堤嘉止步。賽後手部腫痛的她料傷勢問題不太大，亦對首次做種子感覺不俗，「各有各好，由資格賽打起可早些熱身，但做種子則可有多些體力準備正賽及翌日的團體賽」。而她亦透露上一站曾因早段接連失分致末段難以追分，「今仗汲取了經驗，一分一分來打，起碼咬到決一劍才定勝負」。

相關報道：劍擊｜連翊希女重世盃南京站殺入正賽　明「港隊內訌」大戰江旻憓

其他報道：友賽︱美斯缺陣照贏 阿根廷披新球衣訪美輕取薩爾瓦多 3英超兵建功

相關字詞﹕體育 編輯推介 劍擊 重劍世界盃 南京 江旻憓 連翊希 佘繕妡

上 / 下一篇新聞