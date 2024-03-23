劍擊︱江旻憓世盃南京站次圈決一劍憾負　喜獲小朋友到場打氣　放眼明團體賽爭巴黎奧運資格 (18:01)

江旻憓踏入2024年後表現突出，先後在多哈大獎賽及世界盃巴塞隆拿站奪金而回，其後在布達佩斯大獎賽亦力戰下得第5。這名30歲港隊「世一」今轉戰屬巴黎奧運最後一場計分賽的世盃南京站，以頭號種子身分出戰的她，在首圈面對由資格賽突圍出線的隊友連翊希（Coco），江旻憓戰至中段領先7：4，及後Coco連追3分扳平後，Vivian隨即還以顏色連取兩分，最終保持優勢贏11：8晉級。

次圈江旻憓面對世界排名87位的波蘭籍劍手雲嘉拉錫，雙方一直拉鋸，Vivian在第3局領先11：8後被連追3分扳平，及後二人得分梅花間竹，最終Vivian戰至決一劍輸14：15，無緣連續兩站世盃登頂。賽後她笑言：「今次有很多人來支持我，我看到那麼多小朋友很高興，但同時也有少少緊張，但這是我應該懂得處理的才對。」已取得巴黎奧運女重個人賽資格的她，對於明天將要力爭團體賽入場券亦坦言會有緊張，「始終是最後一站（奧運計分），要爭取奧運資格大家壓力都好大，唯有今晚盡量食好啲瞓好啲，明天打好啲！」

在首圈不敵江旻憓的連翊希，則笑言此仗以平常心面對，「入到正賽已很開心，但遺憾首圈就遇到隊友，無辦法在較後階段才對決」。她又承認Vivian技高一籌，「今次打得較接近算很滿意，做到賽前自己的部署。現在要早些休息，盡快檢討自己有何不足，準備明天的團體賽」。

至於另一港將佘繕妡今站首嘗世盃種子球手身分直入正賽，但首圈戰至落後4：5時被打中手部受傷，忍痛續戰的她終以9：10僅負烏克蘭籍好手高慧堤嘉止步。賽後手部腫痛的她料傷勢問題不太大，亦對首次做種子感覺不俗，「各有各好，由資格賽打起可早些熱身，但做種子則可有多些體力準備正賽及翌日的團體賽」。而她亦透露上一站曾因早段接連失分致末段難以追分，「今仗汲取了經驗，一分一分來打，起碼咬到決一劍才定勝負」。

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