友賽︱美斯缺陣照贏　阿根廷披新球衣訪美輕取薩爾瓦多　3英超兵建功 (16:20)

據報阿根廷這場友賽起初原定在中國舉行，但因美職球隊國際邁阿密於上月訪港友賽美斯未落場的風波，最終改在美國舉行，這支上屆世界盃冠軍今仗首次穿上新主場球衣出賽，16分鐘已先開紀錄，是役出任隊長的迪馬利亞開出角球，熱刺中堅基斯甸羅美路頭槌破網，加上車路士中場安素費南迪斯42分鐘門前「執雞」，半場領先2：0。全場有24次攻門的阿根廷，換邊後初段再有熱刺中場盧施素埋齋，終以3：0大勝薩爾瓦多隊，巧合地3名入球球員均來自英超倫敦球會。阿根廷將於下周三續在美國踢友賽對哥斯達黎加隊。

同日另一場友賽，西班牙隊在英國倫敦中立場以0：1不敵哥倫比亞隊，被水晶宮右閘丹尼爾蒙路斯接應利物浦翼鋒路易斯迪亞斯傳中破網，結束各賽事八連勝走勢，自去年3月歐洲國家盃外圍賽作客0：2負蘇格蘭隊後，近一年來首場敗仗。此外，巴塞隆拿17歲新星古巴斯今仗83分鐘後備入替，打破沙治奧拉莫斯於2005年3月創下的18歲零361日紀錄，成為西班牙隊史最年輕上陣的中堅。「鬥牛軍」於下周三重返主場友賽巴西隊。