明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

世盃外｜遭新加坡逼和「感恥辱」　隊長張琳芃擬退出國足 (21:02)

易帥後的中國國家足球隊（國足），雖有新人事未見新作風。卻在昨晚（21日）的世界盃亞洲區外圍賽C組，作客被新加坡隊逼和2：2。賽後34歲守將兼隊長張琳芃更表示「以和為恥」，並擬退出國家隊。

國足昨晚雖有射手武磊上半場梅開二度，但換邊後連失兩球被新加坡隊逼和2：2，賽後在C組3戰勝和負各一得4分，因得失球不及與韓國隊握手言和的泰國隊而暫列第3。不過相比失分予世界排名低國足56位的新加坡，已代表國足105次的隊長張琳芃賽後直接發表「退隊宣言」，才是國足下仗回師主場再戰新加坡前的最大隱憂。

據國內傳媒報道，張琳芃賽後受訪時表示：「連新加坡都無法擊敗，對我個人而言是恥辱。我在賽後想了很長時間，覺得自己是時候結束自己的國家隊生涯了。」至於隨隊出征的央視記者也在社交媒體上表示，張琳芃「已經向全隊交代其去留」，而且今早亦未有隨隊吃早餐，而是直接登上旅遊巴準備離境。

其餘亞洲區世盃外戰果方面，應屆亞洲盃盟主卡塔爾隊在A組主場3：0大勝科威特後，目前3戰全勝續居A組榜首。G組的沙特阿拉伯隊1球小勝塔吉克隊後，同樣在G組3戰全勝獨佔鰲頭。由港足前帥金判坤帶領的馬來西亞隊，作客0：2不敵阿曼隊後，馬來西亞、阿曼及吉爾吉斯3隊目前在D組同得6分。

至於原定下星期二由朝鮮隊主場對日本隊的B組賽事，原本主隊日前要求改於中立場舉行，但昨最終亞洲足協宣布以「無法預料的情况」為由宣布取消，補賽安排有待落實。

其他報道：乒乓球｜杜朱配揚威黎巴嫩奪今年首冠 60歲倪夏蓮女單輕取韓名將登頂

其他報道：劍擊｜連翊希女重世盃南京站殺入正賽　明「港隊內訌」大戰江旻憓

其他報道：歐國外附加賽｜波蘭大捷下周決戰威爾斯　利雲度夫斯基稱壓力在對方　烏克蘭反勝與冰島決鬥

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 世盃外 世界盃外圍賽 國足 中國隊 張琳芃 武磊 新加坡隊

上 / 下一篇新聞