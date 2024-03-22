歐國外附加賽｜波蘭大捷下周決戰威爾斯　利雲度夫斯基稱壓力在對方　烏克蘭反勝與冰島決鬥 (18:57)

波蘭中場比森法蘭高斯基於22分鐘打開紀錄。5分鐘後，愛沙尼亞隊有守將柏斯高斯因侵犯對手薩利夫斯基「兩黃一紅」，令波蘭取得以眾凌寡的優勢，下半場再藉4名中場施連斯基、比奧杜斯基、薩利夫斯基及施巴斯坦施曼斯基先後建功，使在78分鐘破蛋的愛沙尼亞以1：5敗走。波蘭的下周決賽對手威爾斯隊則憑中場大衛布克斯、後衛尼高威廉斯、前鋒比蘭莊臣及中場佐敦占士先後破門，主場以4：1擊退有鋒將迪姆普基完上半場前建功芬蘭隊。

波蘭隊長羅拔利雲度夫斯基此役未有斬獲，卻說：「這不是問題，我或者下仗會取得入球。最重要是球隊已取得一個好賽果。我今次嘗試以攻門和走位來協助球隊。當我移動時，隊友的空位便多了。」這名35歲的巴塞隆拿球星又指出，曾在2022年9月的歐洲國家聯賽作客打敗威爾斯，「他們將再次在主場比賽，所以正承受巨大壓力」。事實是波蘭2001年至今三度出征威爾斯全勝。

至於被俄羅斯侵略逾兩年的烏克蘭，其國家隊今晨再打爭氣波，雖在56分鐘先輸烏龍波，卻藉華倫西亞前鋒耶梅卓克及基羅納箭頭杜夫比克，分別於85和88分鐘「士哥」，作客以2：1險勝波斯尼亞隊，下周決賽對手是冰島隊，後者先在31分鐘被以色列隊先拔頭籌，但鋒將艾拔古蒙臣及後大演帽子戲法，加上中場查斯達臣建功，終作客以4：1反勝在73分鐘少踢1人的以色列。

同日另外兩場比賽，2004年歐國盃冠軍希臘隊主場向哈薩克隊派5蛋，下周將作客與格魯吉亞踢生死戰。格軍今晨雖有拿玻里球星基華拉斯基利亞停賽，但仍有鋒將薛夫斯華迪斯包辦兩球，主場以2：0淘汰盧森堡隊。

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