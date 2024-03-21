世盃外｜國足遭新加坡逼和2：2　新帥領軍首擊未響勝鼓 (22:00)

國足此役以武磊伙拍張玉寧和費南多攻堅，坐鎮中場的是李源一、謝鵬飛及王上源。11分鐘，王上源右路傳中予武磊頂入打開紀錄。30分鐘，他禁區內射「窩利」省中新加坡守將手部獲判12碼，他操刀卻被敵軍門將哈辛辛尼沒收。武磊完半場前把握哈辛辛尼接球甩手補中，令國足半場以兩球領前。

下半場接戰至53分鐘，新加坡「10號仔」法利斯林利射門中內柱彈入，其隊友守將積及馬拿在81分鐘再破門，終助新加坡逼和2：2，並為球隊取得世盃外首分。同組韓國隊在黃善洪接任暫代領隊後首擊面對泰國隊，有賽前首次向熱刺前鋒孫興慜公開道歉的李康仁先列後備，孫興慜此仗在42分鐘開紀錄，但被泰國於62分鐘扳平，最終「太極虎」被逼和1：1，賽後2勝1和得7分續居C組榜首。

至於B組日本隊藉田中碧開賽僅兩分鐘一箭定江山，主場1：0小勝朝鮮隊，賽後3戰全勝得9分，領前作客以1：1打和緬甸隊的次席敘利亞隊5分。

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