世盃外｜港足落敗兼折兵　安達臣證3將不隨隊作客　葉鴻輝嘆再適應高速節奏難 (23:30)

主教練安達臣賽後記者會稱，對賽果感失望，認為港足已踢出拼勁及充滿活力的一面，更點名讚揚葉鴻輝力挽狂瀾，「在全場球迷支持下推動了球隊，但我們做得不夠好，在前場仍然難製造入球機會，亦大意兩個失球，要再改善」。

大軍明早起程前往烏茲別克首都塔什干，備戰下周二晚作客再鬥烏茲別克。安達臣證實有3名球員將不會隨隊，包括38歲老將艾里奧難以一周雙賽，艾華頓是役後亦有傷在身，以及中堅鐘樂安未傷癒。

本仗力挽狂瀾的葉鴻輝，未能以勝利達成生日願望。他坦言對手技勝一籌，落敗也不能稱可惜，「對方一開始已給予很大壓力，球場上有一秒做得不好，人家把握到就影響結果」。他說相比亞洲盃前有集訓和友賽，這仗僅得3天操練備戰，「很難重新習慣如此高速的比賽節奏」。

至於踢足全場的新晉中超兵後衛周緣德，首次主場為港足征戰。他形容從防守對手旅歐前鋒蘇梅洛度夫中取得寶貴經驗，「過程很艱難，但面對這些頂級球員是很好的試煉，因我也希望挑戰高水平，讓我知道有什麼需要改進」。

繼烏茲別克主帥斯雷科後，當選本仗最佳球員的蘇梅洛度夫賽後亦不滿比賽場地旺角場太細小，「這些場地都對球員構成危險，希望亞洲足協正視場地質素」。對此安達臣笑言日前對方已談此事，着對方可以到印度或伊朗比較場地。

相關報道：世盃外｜港足下半場連失兩球憾負烏茲別克 6263人坐爆旺角場掛紅旗

相關報道：港足｜黃洋重返起點告別球迷：人生最難忘回憶之一 鞠盈智笑言不再擔心表現欠佳受罵

其他報道：MLB｜大谷翔平疑被挪用3500萬 涉事翻譯員水原一平遭洛杉磯道奇解僱