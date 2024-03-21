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世盃外｜港足落敗兼折兵　安達臣證3將不隨隊作客　葉鴻輝嘆再適應高速節奏難 (23:30)

香港足球代表隊今晚（21日）出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈第3仗，在旺角大球場以0：2不敵亞洲盃8強分子烏茲別克隊。大軍明早起程烏茲別克備戰下周二作客一仗。然而主教練安達臣證實，3名球員包括艾華頓、艾里奧及鐘樂安因傷等問題不會隨隊。

主教練安達臣賽後記者會稱，對賽果感失望，認為港足已踢出拼勁及充滿活力的一面，更點名讚揚葉鴻輝力挽狂瀾，「在全場球迷支持下推動了球隊，但我們做得不夠好，在前場仍然難製造入球機會，亦大意兩個失球，要再改善」。

大軍明早起程前往烏茲別克首都塔什干，備戰下周二晚作客再鬥烏茲別克。安達臣證實有3名球員將不會隨隊，包括38歲老將艾里奧難以一周雙賽，艾華頓是役後亦有傷在身，以及中堅鐘樂安未傷癒。

本仗力挽狂瀾的葉鴻輝，未能以勝利達成生日願望。他坦言對手技勝一籌，落敗也不能稱可惜，「對方一開始已給予很大壓力，球場上有一秒做得不好，人家把握到就影響結果」。他說相比亞洲盃前有集訓和友賽，這仗僅得3天操練備戰，「很難重新習慣如此高速的比賽節奏」。

至於踢足全場的新晉中超兵後衛周緣德，首次主場為港足征戰。他形容從防守對手旅歐前鋒蘇梅洛度夫中取得寶貴經驗，「過程很艱難，但面對這些頂級球員是很好的試煉，因我也希望挑戰高水平，讓我知道有什麼需要改進」。

繼烏茲別克主帥斯雷科後，當選本仗最佳球員的蘇梅洛度夫賽後亦不滿比賽場地旺角場太細小，「這些場地都對球員構成危險，希望亞洲足協正視場地質素」。對此安達臣笑言日前對方已談此事，着對方可以到印度或伊朗比較場地。

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