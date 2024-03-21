港足｜黃洋重返起點告別球迷：人生最難忘回憶之一　鞠盈智笑言不再擔心表現欠佳受罵 (20:45)

香港足球代表隊今晚（21日）出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈，在旺角大球場「爆棚」掛紅旗下迎戰烏茲別克隊，同時在賽前為今年初宣布告別港足的前隊長黃洋及中場鞠盈智舉行致謝儀式。黃洋形容這12年港足生涯經歷，將是他人生中最難忘的一段回憶；鞠盈智則笑言：「今次是我入場最輕鬆一日，因為唔使再擔心在球場表現唔好而被罵」。
40歲的黃洋今年1月未有入選亞洲盃決賽周大軍後宣布退出港足，12年來上陣71場國際賽；36歲的鞠盈智則在亞洲盃3場分組賽未獲上陣後，亦宣布告別14年港足生涯。
港足在亞洲盃後首場世盃外主場，門票早已售罄高掛「紅旗」之餘，香港足總在開賽前為這兩名老將中場特別安排致謝儀式，兩人步入球場向各方球迷揮手及發表感言，並由當年提拔黃洋的足總技術顧問郭家明、傑志戰友兼門將教練郭劍橋，以及鞠盈智契妹馬芷悠致送紀念品及鮮花。
黃洋感謝有這機會可與阿智齊正式向球迷以及自己12年港足生涯告別，「由我第一次以學生身分入場看港隊比賽開始，直到今日可以賽前在這裏（旺角場）接受大家的祝福和掌聲，我相信這段寶貴經歷將會在我人生中最難忘的一段記憶，最後再一次多謝大家對我和港隊一路以來的支持」。「大哥」向本報記者稱，已好滿意和感幸運有安排這儀式給他，又笑言「規格千祈唔好高過豪哥（陳偉豪），過去多年來只有他才有港隊告別賽，香港之前都有好多傳奇球員無機會到球場正式向球迷告別」。
鞠盈智亦感謝球迷們10多年支持，又笑言：「今次是我入場最輕鬆一日，因為唔使再擔心在球場表現唔好，因為我已不是港隊球員，而是終於可以和球迷一起罵返表現唔好的球員」。阿智亦稱很慶幸能夠成為少數獲安排致謝儀式的港足成員，「多謝球迷鍾意我們」。
此外，香港足總推出3款全新港足精品在旺角場內售賣，包括與本地商店聯乘的卡通版港足成員T恤、港足亞洲盃成員匙扣套裝，以及打氣毛巾。賽前吸引不少球迷排隊選購，觀戰之餘亦滿載而歸。
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