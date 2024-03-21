港足｜黃洋重返起點告別球迷：人生最難忘回憶之一　鞠盈智笑言不再擔心表現欠佳受罵 (20:45)

40歲的黃洋今年1月未有入選亞洲盃決賽周大軍後宣布退出港足，12年來上陣71場國際賽；36歲的鞠盈智則在亞洲盃3場分組賽未獲上陣後，亦宣布告別14年港足生涯。

港足在亞洲盃後首場世盃外主場，門票早已售罄高掛「紅旗」之餘，香港足總在開賽前為這兩名老將中場特別安排致謝儀式，兩人步入球場向各方球迷揮手及發表感言，並由當年提拔黃洋的足總技術顧問郭家明、傑志戰友兼門將教練郭劍橋，以及鞠盈智契妹馬芷悠致送紀念品及鮮花。

黃洋感謝有這機會可與阿智齊正式向球迷以及自己12年港足生涯告別，「由我第一次以學生身分入場看港隊比賽開始，直到今日可以賽前在這裏（旺角場）接受大家的祝福和掌聲，我相信這段寶貴經歷將會在我人生中最難忘的一段記憶，最後再一次多謝大家對我和港隊一路以來的支持」。「大哥」向本報記者稱，已好滿意和感幸運有安排這儀式給他，又笑言「規格千祈唔好高過豪哥（陳偉豪），過去多年來只有他才有港隊告別賽，香港之前都有好多傳奇球員無機會到球場正式向球迷告別」。

鞠盈智亦感謝球迷們10多年支持，又笑言：「今次是我入場最輕鬆一日，因為唔使再擔心在球場表現唔好，因為我已不是港隊球員，而是終於可以和球迷一起罵返表現唔好的球員」。阿智亦稱很慶幸能夠成為少數獲安排致謝儀式的港足成員，「多謝球迷鍾意我們」。

此外，香港足總推出3款全新港足精品在旺角場內售賣，包括與本地商店聯乘的卡通版港足成員T恤、港足亞洲盃成員匙扣套裝，以及打氣毛巾。賽前吸引不少球迷排隊選購，觀戰之餘亦滿載而歸。

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