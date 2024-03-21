明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

世盃外｜港足下半場連失兩球憾負烏茲別克　6263人坐爆旺角場掛紅旗 (21:56)

香港足球代表隊今晚（21日）主場出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈第3仗，硬撼亞洲盃8強分子烏茲別克隊。有6263名球迷入場觀戰下，旺角大球場懸掛象徵滿座的「紅旗」。港足縱在上半場力戰守和，惟下半場連失兩球下終以0：2告負，暫於E組3戰1和2負得1分。

港足今仗以是日34歲「牛一」的隊長葉鴻輝把關，3名中超兵茹子楠、周緣德及孫銘謙聯同艾里奧鎮守後防；中場3將為陳俊樂、陳肇鈞及胡晉銘；巴西裔鋒將艾華頓及祖連奴則伙拍安永佳攻堅。

港足此戰3分鐘幾乎先失守，客軍隊長射手蘇梅洛度夫快腳射破葉鴻輝，但球證指其手球在先變「詐糊」。該名效力意甲球會卡利亞里的前鋒，於9分鐘再接應傳中跳頂攻門，被葉鴻輝飛身撲出。他在20分鐘再有半單刀機會，惟右腳燙射中柱彈出。

25分鐘，埃爾基諾夫在禁區連環起腳，被葉鴻輝神勇救出；蘇梅洛度夫迎前補射，再被周緣德門前救駕解圍。烏茲別克隊單在上半場已錄得13次攻門，惟被港足悉數以鐵血防守化解，半場互交白卷。

港足換邊後不足一分鐘獲得此戰首次攻門，艾華頓禁區頂左腳試射，惟角度欠奉被敵軍門將尤蘇波夫接實。然而上半場連番起腳未果的蘇梅洛度夫，終在49分鐘接應圖爾貢布耶夫傳中「執雞」，為客軍打開缺口。

港足在58分鐘再有孫銘謙以逆足右腳遠射，未能命中龍門，並在5分鐘後收起安永佳及艾華頓，換入另外兩名前鋒米高及潘沛軒求變。惟烏茲別克隊66分鐘靠角球攻勢，由阿舒爾馬托夫衝頂再下一城。米高之後在禁區頂亦有射門機會，再被尤蘇波夫緊牢。港足80分鐘再換入余在言及史提芬彭利拿，但未能平反敗局，終以0：2落敗，下周二晚作客再鬥烏茲別克。

相關報道：港足｜黃洋重返起點告別球迷：人生最難忘回憶之一　鞠盈智笑言不再擔心表現欠佳受罵

其他報道：MLB｜大谷翔平疑被挪用3500萬　涉事翻譯員水原一平遭洛杉磯道奇解僱

相關字詞﹕體育 世界盃外圍賽 世盃外 港足 編輯推介 烏茲別克

上 / 下一篇新聞