世盃外｜港足下半場連失兩球憾負烏茲別克　6263人坐爆旺角場掛紅旗 (21:56)

港足今仗以是日34歲「牛一」的隊長葉鴻輝把關，3名中超兵茹子楠、周緣德及孫銘謙聯同艾里奧鎮守後防；中場3將為陳俊樂、陳肇鈞及胡晉銘；巴西裔鋒將艾華頓及祖連奴則伙拍安永佳攻堅。

港足此戰3分鐘幾乎先失守，客軍隊長射手蘇梅洛度夫快腳射破葉鴻輝，但球證指其手球在先變「詐糊」。該名效力意甲球會卡利亞里的前鋒，於9分鐘再接應傳中跳頂攻門，被葉鴻輝飛身撲出。他在20分鐘再有半單刀機會，惟右腳燙射中柱彈出。

25分鐘，埃爾基諾夫在禁區連環起腳，被葉鴻輝神勇救出；蘇梅洛度夫迎前補射，再被周緣德門前救駕解圍。烏茲別克隊單在上半場已錄得13次攻門，惟被港足悉數以鐵血防守化解，半場互交白卷。

港足換邊後不足一分鐘獲得此戰首次攻門，艾華頓禁區頂左腳試射，惟角度欠奉被敵軍門將尤蘇波夫接實。然而上半場連番起腳未果的蘇梅洛度夫，終在49分鐘接應圖爾貢布耶夫傳中「執雞」，為客軍打開缺口。

港足在58分鐘再有孫銘謙以逆足右腳遠射，未能命中龍門，並在5分鐘後收起安永佳及艾華頓，換入另外兩名前鋒米高及潘沛軒求變。惟烏茲別克隊66分鐘靠角球攻勢，由阿舒爾馬托夫衝頂再下一城。米高之後在禁區頂亦有射門機會，再被尤蘇波夫緊牢。港足80分鐘再換入余在言及史提芬彭利拿，但未能平反敗局，終以0：2落敗，下周二晚作客再鬥烏茲別克。

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