MLB｜大谷翔平疑被挪用3500萬　涉事翻譯員水原一平遭洛杉磯道奇解僱 (18:27)

39歲的水原一平涉非法挪用29歲的大谷翔平財富事件於1月曝光，美國聯邦調查人員當日調查在南加州經營非法博彩公司的馬菲保耶（Mathew Bowyer）時，發現來自大谷翔平銀行帳戶，曾在去年9月與10月期間轉帳金額50萬美元（約390萬港元）。事件發酵兩個月後，ESPN於美國時間周二訪問水原一平，其間他提及在2021年尾結識馬菲保耶，以為對方經營的是合法博彩公司，及後開始參與棒球以外運動項目的賭博，卻稱睹博令自己「自掘墳墓……賭債像滾雪球般愈來愈大」。

水原一平在訪問中又透露，自己的累積債務達450萬美元，大谷翔平曾為他還債，在他面前登入個人電腦轉帳給馬菲保耶。惟當ESPN道事件聯絡大谷翔平一方時，其律師發表聲明指大谷翔平是受害者，水原一平隨即收回之前發言，更改口稱大谷翔平從不知道其債務狀况，而且將來定會還錢予對方。

曾為日職棒球隊北海道日本火腿鬥士隊翻譯員的水原一平，早在大谷翔平18歲時加盟該隊已認識對方，及後他隨對方赴美擔任其私人翻譯，由於兩人形影不離，被外界視為大谷的管家，故此水原一平也有一定知名度，據報其年薪30萬至50萬美元之間。

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