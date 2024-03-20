滑浪風翼｜港下月辦滑浪風翼亞洲賽　何允輝陳晞文主場爭衛冕 (20:08)

亞洲滑浪風翼錦標賽是世界排名計分賽的其中一站，也是亞洲地區內最大型的滑浪風翼洲際級別賽事。香港代表何允輝及陳晞文去年於泰國芭堤雅舉行的首屆賽事稱王封后，另一滑浪風帆隊前奧運代表何智豪亦於男子組取得第3名，3人將會聯同一眾本地猛將於赤柱正灘主場出擊，與超過40名來自歐、亞等地的海外高手乘風破浪競逐錦標，包括高踞2023年世界排名計分賽總成績首位的法國隊好手馬菲斯基奧（Mathis Ghio）及意大利隊女將施柏露（Maddalena Maria Spanu），均已報名角逐今次賽事。

將於主場出擊的何允輝近日積極備戰，務求力抗一眾海外高手挑戰，「去年不時於國際賽與Mathis交手，他的技術水平十分高，速度亦比我快，今次他與其他歐洲好手來到香港參賽，可望推動本地及亞洲選手提升水平。自己近日亦加強備戰，只要有風便會落水訓練，亦有添置新器材調整裝備，希望能借助主場優勢爭取衞冕」。

26歲的何允輝曾在2018年雅加達亞運夥拍馬君正奪得滑浪風帆RS:One組別銀牌，為香港滑浪風帆隊征戰多年的他將於下月退役，未來除會投身教練工作培育後輩，亦將投入更多時間推動滑浪風翼發展，他表示：「近年滑浪風翼發展迅速，加上器材收納較為方便，可以預期未來會有更多本地愛好者投入這項新興水上活動。自己十分享受滑浪風翼如在海上飛翔的刺激快感，在退滑浪風帆隊退役以後，可望有更多時間訓練，希望將來滑浪風翼有機會亮相大型運動會，屆時我也會全力爭取再為港隊出戰。」

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