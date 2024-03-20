網球｜莎芭倫卡男友自殺身亡　忍傷痛續戰邁阿密賽　巴杜莎禾琪願助好友度難過 (19:15)

前NHL匹茲堡企鵝冰球員哥治索夫（Konstantin Koltsov）自殺身亡，終年42歲。據邁阿密警方發言人表示，死者從露台墜下，並不存在謀殺嫌疑。哥治索夫生前為前NHL球員，在2003至2006年曾效力匹茲堡企鵝，並兩度代表白俄羅斯隊出戰冬季奧運。

據報哥治索夫與莎芭倫卡於2021年結識，兩人也經常在社交網「放閃」，這名世界二姐更曾形容在贏得生涯首座大滿貫前，遇見男友是「生命中最美好的一天」。

雖然痛失摯愛，但莎芭倫卡仍落實出戰WTA邁阿密大師賽，被列為2號種子的她在首圈輪空，次圈對為西班牙籍球員巴杜莎，後者在女單首圈以盤數2：1反勝前世界一姐夏納。不過，據報莎芭倫卡將不會接受傳媒訪問。

巴杜莎與莎芭倫卡份屬好友，她直言在意外發生後曾與對方聊天，並為好友感到難過，「我在這兩天跟她聊天，她是我最好的朋友，我不想她經歷這一切苦難」。

至於前一姐丹麥籍的「禾琪」禾絲妮雅琪直言意外令人心碎，但會一直支持莎芭倫卡，「我甚至無法想像她正在經歷甚麼，這是一個令人心碎的可怕情况。我聯絡過她，告訴她如果有任何需要，我都會幫忙」。

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