世盃外｜港足周四晚迎烏茲別克　安達臣證鐘樂安缺陣　盼旺角場滿座助發揮 (20:22)

香港vs.烏茲別克 港台電視32台 晚上20：00直播

港足在世盃外次圈首兩仗，分別作客以0：4不敵伊朗隊及主場2：2逼和土庫曼隊。大軍今早先宣布傑志後衛羅梓駿因傷退隊。安達臣在賽前記招亦交代隊內傷兵情况，透露日前在港超傷及肩膀的東方中堅鐘樂安，明晚肯定無緣上陣，「他仍有明顯痛楚，明日將有磁力共振（MRI）報告，看看能否趕及在下周日前復操，然後隨隊下周二作客烏茲別克」。他另指出，祖連奴及艾里奧日前戰畢聯賽有輕傷但已無礙，故今仗有23名球員候命。

港足這次繼去年3月23日友賽新加坡隊後，再次於國際A級賽以旺角場作主場。今仗單場門票及連同6月對伊朗隊的主場套票，均在本月初開賣一日內售罄，意味明晚有望再現象徵「爆棚」的紅旗。安帥對賽事安排在旺角場舉行感滿意，「所有球員喜歡旺角場多過香港大球場，他們都習慣在這裏踢波。這裏的氣氛較大球場好，門票也售罄了，或許這能幫助我們踢出好表現」。

25歲中堅周緣德出戰亞洲盃後從傑志轉投河南酒祖杜康，但至今未曾在中超上陣，惟他未擔心狀態因此下滑，「雖未在中超登場，但有在熱身賽上陣。當地訓練強度十分高，很多時一日兩課，確保上陣時間少的球員都能維持狀態」。

烏茲別克隊現時世界排名第66位，較港足高88位，今屆亞洲盃在8強僅互射12碼不敵最終奪冠的東道主卡塔爾隊。他們這次23人大軍中徵召6名旅歐兵，包括今季被羅馬外借至卡利亞里的28歲射手蘇梅洛度夫、莫斯科中央陸軍20歲新星法伊祖利耶夫等。該隊斯洛文尼亞籍主帥斯雷科上屆世盃外曾率領伊拉克隊兩鬥由芬蘭籍教練麥柏倫率領的港足，分別以1：0及2：0取勝；他指出港足近期戰績看似疲弱，但從亞洲盃賽事中看見對手有數名巴西裔球員在陣下創造不少機會，叮囑麾下必須提防。而對於比賽場地旺角場，他則稍有微言，「這場地比較細小，不知道為何會這樣」。