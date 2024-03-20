網球｜黃澤林邁阿密大師賽連過兩關　殺入正賽寫香港網壇歷史 (16:38)

世界排名第212位的黃澤林，生涯首戰級別僅次四大滿貫的千分級ATP大師賽即有好表現，從資格賽打起的他，在首圈先以盤數2：1擊退世界排名第89的法國隊代表加斯頓晉級。

及至次圈，黃澤林與世界排名第97的拿加爾，雙方在首盤初段各自補住發球局，拿加爾憑較佳接發表現，於第6局率先打破港將的發球局，黃澤林首盤先輸3：6。不過，黃澤林及時調整，並再次發捍其「逆轉王」的本色，他在次盤打出逾八成的首發得分率，並且把握機會兩度破發，以6：1扳回一城。

決勝盤戰况膠着，雙方一直拉鋸，黃澤林在第11局把握機會率先破發，領先6：5。即使Coleman於第12局曾出現發球雙錯誤並落後30：40，但他隨後連得3分，以7：5奠勝。最終黃澤林在激戰2小時11分鐘後，全場共16次發球得分，同時拿下46個致勝分，以盤數2：1反勝拿加爾，生涯首次打入ATP世巡賽正賽，於128強將硬撼世界排名第35、塞爾維亞隊的耶利。

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