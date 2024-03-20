世盃外︱港足入籍兵米高明晚爭旺角場首戰　透露或離恩高斯達特尋新挑戰 (15:30)

在港出生的非裔前鋒米高（Michael Udebuluzor），為晨曦名宿哥連斯兒子，受到父親影響下接觸足球，他承認小時候沒想過會成為一名前鋒，只是喜歡入球感覺，「當我成長到感覺自己愈來愈強時，從那時起我就想成為像爸爸一樣」。米高為了接受更好足球教育，6年前離開傑志足球學院，隻身到德國發展，「雖然一開始很害怕，對年僅14歲的孩子更相當艱難，但我必須學習新文化」。雖然當時要遠離家人，惟米高稱夢想成真，因為每天都可專注於足球上，而在19歲決定入籍香港，他解釋：「我整個家庭都在香港，就會想為自己地方效力，對我來說香港更有歸屬感。」

半年大港腳生涯上陣8場入2球，包括到卡塔爾出戰亞洲盃決賽周，3場分組賽都有上陣，米高對經歷沒齒難忘。港足明晚8時世盃外亞洲區次圈E組迎戰烏茲別克隊，有機會首在旺角大球場亮相，他稱準備好入球，認為賽前已門票售罄將坐無虛席，有助推動球員爭好表現。下月1日將滿20歲的米高，亞洲盃後未曾德丙聯賽上陣，只在第5級別地區聯賽落場，他向本報透露現跟球會處於緊張的「有毒關係」，已被告知自己或不能再於一隊上陣，故他可能尋求離隊。

其他報道：世盃外｜外流中超首歸港足報到 孫銘謙：還需時適應踢左閘 徐宏傑盼再北上發展

其他報道：世盃外｜港足開操備戰鬥烏茲別克 兩守將因傷上陣成疑 安達臣稱尚未與足總商討去留