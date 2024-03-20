明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

世盃外︱港足入籍兵米高明晚爭旺角場首戰　透露或離恩高斯達特尋新挑戰 (15:30)

香港足球代表隊將於明晚（21日）世界盃亞洲區外圍賽主場對烏茲別克隊，入籍兵米高有機會將首次在旺角大球場亮相。這名下月初將滿20歲非裔前鋒稱隨時準備好爭取入球，並在言談間透露，未來有可能離開效力的德丙球會恩高斯達特。

在港出生的非裔前鋒米高（Michael Udebuluzor），為晨曦名宿哥連斯兒子，受到父親影響下接觸足球，他承認小時候沒想過會成為一名前鋒，只是喜歡入球感覺，「當我成長到感覺自己愈來愈強時，從那時起我就想成為像爸爸一樣」。米高為了接受更好足球教育，6年前離開傑志足球學院，隻身到德國發展，「雖然一開始很害怕，對年僅14歲的孩子更相當艱難，但我必須學習新文化」。雖然當時要遠離家人，惟米高稱夢想成真，因為每天都可專注於足球上，而在19歲決定入籍香港，他解釋：「我整個家庭都在香港，就會想為自己地方效力，對我來說香港更有歸屬感。」

半年大港腳生涯上陣8場入2球，包括到卡塔爾出戰亞洲盃決賽周，3場分組賽都有上陣，米高對經歷沒齒難忘。港足明晚8時世盃外亞洲區次圈E組迎戰烏茲別克隊，有機會首在旺角大球場亮相，他稱準備好入球，認為賽前已門票售罄將坐無虛席，有助推動球員爭好表現。下月1日將滿20歲的米高，亞洲盃後未曾德丙聯賽上陣，只在第5級別地區聯賽落場，他向本報透露現跟球會處於緊張的「有毒關係」，已被告知自己或不能再於一隊上陣，故他可能尋求離隊。

其他報道：世盃外｜外流中超首歸港足報到　孫銘謙：還需時適應踢左閘　徐宏傑盼再北上發展

其他報道：世盃外｜港足開操備戰鬥烏茲別克　兩守將因傷上陣成疑　安達臣稱尚未與足總商討去留

相關字詞﹕體育 港足 世界盃外圍賽 米高 入籍兵 哥連斯 前鋒 烏茲別克 德丙 恩高斯達特

上 / 下一篇新聞