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土超｜費倫巴治險勝後球員遭特拉布宗球迷襲擊　下月初或考慮退出聯賽 (20:53)

在土耳其超級聯賽（土超）19次封王的費倫巴治，昨（18日）作客以3：2險勝特拉布宗後，有些球員被大批衝入球場的主隊球迷施襲，該支聯賽次席球隊今表示，將會考慮退出該聯賽。

去夏由車路士轉會費倫巴治的比利時籍前鋒巴舒亞伊，昨在土超於87分鐘破門，協助球隊作客以3：2力挫排第3的特拉布宗。賽後包括一些疑手持攻擊性武器的大批主隊球迷衝落球場，向正在慶祝的一些費倫巴治球員施襲，其間場面混亂，而30歲的巴舒亞伊為自保，更曾起腳踢中和拳擊懷疑向他施襲的人，並有球員需以角球旗防衛。事後國際足協會長恩范天奴稱事件「不能接受」，又強調「所有為世上許多人帶來歡樂的球員必須安全地比賽」。

費倫巴治今發表聲明指出，將於下月2日召開特別大會，議程要點包括評估今次事件和可能採取的行動，「包括將我們的一隊退出土超」。費倫巴治成立於1907年5月，上次揚威土超是2014年，他們暫於聯賽落後榜首加拉塔沙雷兩分，並以30分拋離特拉布宗。

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