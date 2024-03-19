單車｜香港單車隊改朝換代　達海飛坐正成首任外籍總教練 (16:38)

紅褲子出身的達海飛在運動員時期為場地單車長距離車手，並於1988年及1992年代表法國隊出戰兩屆奧運。他在退役後轉執教鞭，2009年起成為法國隊總教練，2015年轉教哈薩克隊，3年後再加入港隊，成為中長距離組教練，在杭州亞運贏得2銀1銅的「小車神」李思穎，在青年組時間亦開始接受對方教導。

梁鴻德透露，有逾10名教練應徵港隊總教練一職，經過總會及體院的面試後，達海飛終脫穎而出，「達海飛與其他應徵者的履歷差不多，他曾執教其他國家隊，當時麾下運動員亦在高水平的賽事有好成績。他本身是參加過幾歷奧運的中長距離車手，清楚訓練和比賽的安排，加上在香港有一定年資，我們了解他，他也熟悉港隊運動員」。

港隊正處於爭奪巴黎奧運資格的重要關頭，梁鴻德期望確定總教練人選能穩定軍心，但他強調港隊正值新舊交替階段，除了沈金康教練榮休，李慧詩、梁峻榮等多年骨幹亦相繼退役，故其目光放得比較長遠，「我們不會要求港隊短期內在世界賽、國家盃、奧運等國際賽有好成績，但希望亞洲賽可維持有獎牌，並將目光放到下屆（名古屋）亞運及（洛杉磯）奧運」。

港隊中長距離組現時在雲南出戰全國聯賽，下月7日將赴加拿大備戰最後一站國家盃，續爭奧運積分。現年57歲的達海飛曾透露完成國家盃後，將會安排港隊到歐洲集訓寓賽於操，梁鴻德也期待對方的人脈有助港隊發展，「如港隊到歐洲集訓，我們希望青少年運動員都有名額，可親身感受當地比賽水平，繼而刺激自己努力訓練，尋求進步」。

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