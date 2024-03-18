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單車｜31歲英籍奧運五金單車名將祖芝宣告退役　冀花時間陪伴愛兒成長 (20:41)

英國隊單車名將祖芝（Laura Kenny）今（18日）宣布退役，結束其輝煌的運動生涯。曾贏得5面奧運金牌和7項世界冠軍頭銜的她，期望將來有更多時間陪伴兩名愛兒成長。

擅長場地單車長途賽事的祖芝，在過去3屆奧運贏得5金1銀，包括2012年倫敦奧運及2016年里約熱內盧奧運，皆成為女團追逐賽及女子全能賽雙料冠軍，並於2021年的東京奧運伙拍阿奇伯特在麥迪遜賽奪冠，以及贏得女團追逐賽銀牌。

這名31歲英國隊星將今在社交網表宣布退役，她表示「感激單車給我的一切，包括我的丈夫及家庭」，她與同為前單車運動員的丈夫堅尼，合共於奧運贏得12金3銀，可謂體壇最強夫妻檔之一。

祖芝在2017年誕下長子，惟2022年不幸流產、也因宮外孕需做手術。她曾表示出戰巴黎奧運是自己的目標，但在去年誕下次子後未曾訓練，她在接受英國傳媒《BBC》訪問時，坦言多年生涯已感滿足，經過深思熟慮後決定退役，「我有這想法已一段時間，要為訓練和比賽離開孩子和家人，是一個艱難的決定。當我告訴積遜（堅尼）我不想再踩單車後，我感到如釋重負」。

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