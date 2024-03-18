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劍擊｜19歲陳諾思奪巴黎奧運資格　港隊女花歷來闖奧第3人 (17:35)

華盛頓花劍大獎賽今晨（18日）假美國煞科，港將陳諾思在女花個人賽正賽連過兩關，雖然16強不敵東道主「世一」李爾姬菲止步，但仍取得足夠積分以亞大區排名第2直入巴黎奧運，成為香港女花隊史第3人。

港隊在華盛頓花劍大獎賽共5男2女亮相正賽，當中焦點落在年僅19歲的亞運銅牌得主陳諾思身上，她在賽前與最大競爭對手、韓國隊的洪世娜的巴黎奧運積分相同，故兩人在這站分出高下。

陳諾思在首圈先以15：8刺走美籍16歲小將格芭娜，晉級後再以15：9擊退國家隊的王英瓔，殺入16強鬥東道主的「世一」李爾姬菲，後者在首圈以15：10挫另一港將符妤名。陳諾思在16強力戰下以7：15告負，無緣晉級。

不過，由於洪世娜昨於首圈出局，陳諾思在巴黎奧運截標前最後一站賽事，力壓對方成為亞大區排名第2，取得直入奧運的資格，並成為自2004年雅典奧運的陳盈敏，以及連續出戰倫敦和里約熱內盧兩屆奧運的連寶香後，港隊女花第3名亮相奧運的劍手。港隊花劍教練Greg賽後亦在社交網報喜，上載兩人合照並寫上「正式取得2024年巴黎奧運資格」。

男花方面，同樣獲得巴黎奧運個人賽入場券的張家朗，在32強不敵意籍好手比安基，其隊友崔浩然則於另一場32強負意大利隊的馬基出局。至於蔡俊彥、鄭鐵男及梁千雨同在首圈止步。

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