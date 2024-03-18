明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

世盃外｜外流中超首歸港足報到　孫銘謙：還需時適應踢左閘　徐宏傑盼再北上發展 (20:00)

香港足球代表隊本周起出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈，兩鬥烏茲別克隊，先於本周四（21日）晚上8時在旺角大球場出賽。4名獲召的中超兵安永佳、茹子楠、周緣德及孫銘謙今午（18日）均已會合大軍，在將軍澳足球訓練中心出席首操。效力滄州雄獅的孫銘謙表示，雖然在新球會均以左閘登場，但仍需時適應該位置。

23歲的孫銘謙上月底從東方轉投滄州雄獅，在中超首兩戰踢足全場，當中在次仗主場對成都蓉城間接助攻奠勝。在新東家司職左閘為主的他，這次在剛傷癒的陳晉一未入選下，主教練安達臣承認此子回到港足將續任該位置。本身為前鋒及翼鋒的「孫銘」坦言，還在適應踢左閘，「可能仲要多點時間適應，每支球隊要求不同，要慢慢摸索。教練部署想我點做，我會有幾多畀幾多佢」。

談到外流的最大衝擊，「孫銘」透露內地球隊訓練安排與香港的不同，讓他感到新奇，「逐步知道他們的架步。球隊住在訓練基地內的酒店，練完波過馬路回酒店休息，然後再練波。在香港，練完波就會回家」。他又稱，該隊擔任助教的前港腳白鶴亦有協助其適應球隊生活，「他很親切，跟我溝通都是說廣東話。有時練完波，他都很樂意留低為我加操」。

至於理文後衛徐宏傑因傷缺席1月亞洲盃決賽周後，這次重返港足大軍。曾在2018至20年效力梅州客家的他，樂見今年有更多港足隊友北上，並稱自己若有機會，希望再次外流發展，「每個球員都想進步，到更高水平的聯賽嘗試。不少港足球員在亞洲盃得到內地球會賞識，很為他們驕傲。自己有機會的話，都會想嘗試下（外流），但目前最緊要還是專注球會，有表現才再考慮」。

相關報道：世盃外｜港足開操備戰鬥烏茲別克　兩守將因傷上陣成疑　安達臣稱尚未與足總商討去留

相關字詞﹕體育 港足 香港隊 世界盃外圍賽 世盃外 編輯推介 孫銘謙 滄州雄獅 徐宏傑 理文

上 / 下一篇新聞