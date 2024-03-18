世盃外｜外流中超首歸港足報到　孫銘謙：還需時適應踢左閘　徐宏傑盼再北上發展 (20:00)

23歲的孫銘謙上月底從東方轉投滄州雄獅，在中超首兩戰踢足全場，當中在次仗主場對成都蓉城間接助攻奠勝。在新東家司職左閘為主的他，這次在剛傷癒的陳晉一未入選下，主教練安達臣承認此子回到港足將續任該位置。本身為前鋒及翼鋒的「孫銘」坦言，還在適應踢左閘，「可能仲要多點時間適應，每支球隊要求不同，要慢慢摸索。教練部署想我點做，我會有幾多畀幾多佢」。

談到外流的最大衝擊，「孫銘」透露內地球隊訓練安排與香港的不同，讓他感到新奇，「逐步知道他們的架步。球隊住在訓練基地內的酒店，練完波過馬路回酒店休息，然後再練波。在香港，練完波就會回家」。他又稱，該隊擔任助教的前港腳白鶴亦有協助其適應球隊生活，「他很親切，跟我溝通都是說廣東話。有時練完波，他都很樂意留低為我加操」。

至於理文後衛徐宏傑因傷缺席1月亞洲盃決賽周後，這次重返港足大軍。曾在2018至20年效力梅州客家的他，樂見今年有更多港足隊友北上，並稱自己若有機會，希望再次外流發展，「每個球員都想進步，到更高水平的聯賽嘗試。不少港足球員在亞洲盃得到內地球會賞識，很為他們驕傲。自己有機會的話，都會想嘗試下（外流），但目前最緊要還是專注球會，有表現才再考慮」。

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