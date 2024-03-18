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世盃外｜港足開操備戰鬥烏茲別克　兩守將因傷上陣成疑　安達臣稱尚未與足總商討去留 (19:00)

香港足球代表隊本周起出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈，兩鬥烏茲別克隊，先於周四（21日）晚上8時在旺角大球場出賽。大軍今午（18日）在將軍澳足球訓練中心（FTC）開操。自1月亞洲盃決賽周以來屢傳獲挖角的主教練安達臣直言，尚未與香港足總商討去留，但強調現階段只專注帶領港足征戰。

港足決選24人在首日操練中，艾華頓、昨為傑志在港超踢足全場的艾里奧，以及日前在聯賽受傷的鐘樂安和羅梓駿，均未隨大隊操練。另外兩名「藍鳥」鋒將祖連奴及潘沛軒參與部分訓練後，均提早步回健身房另作訓練。港足主教練安達臣操練後表示，首獲大港腳徵召出戰國際A級賽的鐘樂安，因肩傷未能操練，但他仍希望該東方中堅能趕及復出，「他是一名具備經驗、能閱讀球賽的球員，當球隊更多時候需要防守，他就顯得重要」。

安達臣由去年杭州亞運到今年1月領軍出戰亞洲盃決賽周期間，屢傳獲不同球隊招手，合約明夏屆滿的他被問到其未來時，他僅回應在亞洲盃後未與香港足總商討去留，「我目前只專注帶領港足出戰本月和6月各兩場（世盃外），（足總）沒有人來跟我談過（去留）。若有『好事』發生在我身上，就是我會找足總方面談」。

安達臣另交代部分球員落選原因，當中指出獲浙江隊通知，中堅梁諾恆因染疫未能歸隊，「我們只收到浙江隊的信心，稱他（梁諾恆）感染新冠病毒未能返港，我不想就此再說更多」。上月入籍的理文中堅杜度，因膝傷無緣在此國際賽期演處子戰。至於傷癒復出的傑志左閘陳晉一及理文中場黃威，安達臣認為他們狀態仍未足，故未有徵召。連同未傷癒的中堅勞烈斯，防線未能以最完整人腳出戰。

在卡塔爾出戰亞洲盃後返港兩個月，對於陣中大部分球員從高強度賽事回到港超賽場，安帥坦言麾下狀態下滑在所難免，「這情况很難處理，但必須習慣，強度不足、球賽質素參差，港超就是如此」。對於孫銘謙、周緣德及安永佳轉戰中超，他稱期望眾人立即對球隊起作用言之過早，但認為更多人踏足更高水平聯賽是好事，「一些球員踢了兩場，一些球員尚未出場，對港足未來一定有益，只是現在談期望有點過早」。

世盃外｜港足決選24人兩鬥烏茲別克　杜度陳晉一落選

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